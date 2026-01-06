Kış gününde bağışıklığınızı güçlendirecek 5 farklı çorba tarifi

Sofraların vazgeçilmezi çorbalar, hem lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hem de soğuk kış günlerinde bağışıklığınızı destekleyecek. Hazırlaması son derece pratik olan bu kış çorbalarına gelin birlikte göz atalım...





LİMON ÇORBASI

Hazırlanma Süresi : 10 dakika

Pişirme Süresi : 20 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 adet limon (suyu ve rendesi)

1 su bardağı tavuk suyu veya sebze suyu

1 su bardağı su

Yarım su bardağı krema

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik veya nane

1 tatlı kaşığı un

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Limon Çorbası Nasıl Yapılır?

-Orta boy bir tencerede tereyağını eritin. Ardından ince doğranmış soğanları ekleyip, yumuşayana kadar kavurun.

-Ezilmiş sarımsağı ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Unu ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha kavurun.

-Tavuk suyu (veya sebze suyu) ve suyu ekleyin. Karıştırarak kaynamaya bırakın.

-Kaynamaya başladıktan sonra limon suyu ve rendesini çorbaya ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları ekleyin. Çorbanın tatlarını iyice harmanlayın.

-Çorbanın kıvamını daha yumuşak yapmak için kremayı ekleyin ve karıştırın.

-Çorba kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 5-10 dakika kısık ateşte pişirin.

-Limon çorbasını sıcak olarak, üzerine taze kekik ve limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.



PORTAKALLI HAVUÇ ÇORBASI

Hazırlanma Süresi : 10 dakika

Pişirme Süresi : 25 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

500 gr havuç (yaklaşık 4 büyük boy)

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 tatlı kaşığı bal

750 ml sebze suyu veya tavuk suyu

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi

100 ml krema veya Hindistan cevizi sütü

Portakallı Havuç Çorbası Nasıl Yapılır?

-Tereyağını geniş bir tencerede eritin, soğanı ekleyip yumuşayana kadar 3-4 dakika kavurun. Ardından sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar 1 dakika daha çevirin.

-Doğranmış havuçları tencereye alın, tuz, karabiber ve rendelenmiş zencefili ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

-Sebze suyunu (veya tavuk suyunu) ekleyin, kapağını kapatın ve havuçlar iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişirin.

-Çorbanın altını kapatın, taze sıkılmış portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin. Hafifçe karıştırın.

-Çorbayı bir blender veya el blenderı ile pürüzsüz hale getirin. Daha kremsi bir kıvam isterseniz krema veya Hindistan cevizi sütü ekleyebilirsiniz.

-Portakallı havuç çorbasını kaselere alın, üzerine ince doğranmış maydanoz ve rendelenmiş portakal kabukları ile süsleyerek servis edin.

SEBZELİ PANCAR ÇORBASI

Hazırlanma Süresi : 20 dakika

Pişirme Süresi : 25 dakika

Kaç Kişilik: 6 Kişilik

Malzemeler

3 pırasa

2 havuç

4 pancar

2 soğan

2 patates

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

Bir tutam muskat

Tuz

Karabiber

Sebzeli Pancar Çorbası nasıl yapılır?

-Pırasa, havuç, pancar, soğan ve patatesleri soyun.

-Havuç, pancar ve patatesleri küp küp doğrayın.

-Soğan ve pırasaları kıyın. Sebzeleri tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyuyla birlikte blenderden geçirin.

-Zeytinyağını tencerede ısıtıp unu ekleyin ve kavurun.

-Sütü azar azar ve sürekli karıştırarak ilave edin.

-Tuz, karabiber ve muskatı ekleyip 5 dakika pişirin.

-Sebzeli karışımı ekleyin. 1-2 taşım kaynatıp tencereyi ocaktan indirin.

-Çorbayı kâselere paylaştırıp üzerine karabiber serpiştirin. Sıcak olarak servis yapın.



BROKOLİLİ LAHANA ÇORBASI

Hazırlanma Süresi : 15 dakika

Pişirme Süresi : 25 dakika

Kaç Kişilik: 6 Kişilik

Malzemeler

500 gr beyaz lahana

250 gr brokoli

1 su bardağı süt kreması

8 su bardağı su

Tuz

Brokolili Lahana Çorbası nasıl yapılır?

-Lahanayı temizleyip ince şeritler halinde doğrayın.

-Brokoliyi temizleyip çiçek çiçek ayırın.

-Lahana ve brokoliyi bir tencereye alıp 8 bardak suyu ilave edin.

-Tuz serpip sebzeler yumuşayıncaya kadar haşlayın.

-Süzüp 1 kepçe kadarını ayırın ve kalanını robotta ezerek püre haline getirin.

-Hazırladığınız püreyi tencereye alıp bir taşım kaynatın.

-Kremayı ayrı bir yerde çırpıp çorbaya ilave edin. Karıştırıp ateşten alın.

-Kâselere paylaştırıp üzerini ayırdığınız brokoli ve lahana ile süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.



SEBZELİ PIRASA ÇORBASI

Hazırlanma Süresi : 15 dakika

Pişirme Süresi : 30 dakika

Kaç Kişilik: 8 Kişilik

Malzemeler

500 gr pırasa

2 havuç

1 patates

1 soğan

2 çorba kaşığı kırmızı mercimek

5 su bardağı su

3 su bardağı et suyu

1 çorba kaşığı tereyağı

Terbiye için:

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

1 yumurta

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Pırasa Çorbası nasıl yapılır?

-Pırasaların dış yapraklarını ayırın ve yıkayın.

-2-3 cm genişliğinde doğrayın. Kırmızı mercimeği birkaç kez yıkayın ve suyunu süzün.

-Pırasaları bir tencereye alın.

-Havuç, patates ve soğanı iri bir şekilde rendeleyin.

-Sebzeleri pırasanın üzerine ekleyip üzerine 5 bardak su ilave edin.

-Sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.

-Haşlanan sebzeleri süzün ve blender yardımıyla ezin.

-Karışımı tekrar tencereye alın.

-Üzerine 3 bardak et suyu ilave edin ve kısık ateşte pişirin.

-Ayrı bir kasede terbiye için un, süt, tuz ve karabiberi karıştırın.

-Yumurtayı ekleyin ve karışımı çırpın.

-Çorbadan bir kaşık alıp terbiyeye ekleyin ve ılıtın.

-Hazırladığınız terbiyeyi çorbaya ekleyin ve hızlıca karıştırın.

-Bir taşım kaynattıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı gezdirerek servis edin.



