Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajenli 3 tarif

Kolajen son dönemlerin en popüler takviyesi. Kolajen, yeni dönemde keşfedilen bir protein değil aslında. Varlığı ve etkisi çok önceden bilinen bir protein. Kolajen kemik, deri, kas, tendon, saç, tırnak, cilt gibi pek çok dokuda bulunan bir protein. “Kolla” kelimesinden üretilmiş ve tutkal anlamına geliyor. Yani dokuların yapışmasını sağlayarak bir arada durmasını sağlıyor. Peki kolajen çeşitleri nelerdir? En iyi kolajen takviyesini hangi besinlerden alabiliriz? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker sizler için kolajeni ele aldı. Ayrıca, kolajen deposu tarifleri bu yazımızda bulabilirsiniz...

Kolajen çeşitleri nelerdir?

Birden fazla kolajen çeşidi var ama bizim için en önemlileri Tip 1,2,3, ve 4 tip kolajen.

Tip 1 ve 3 cilde gerginlik elastikiyet verirken; tip 2 bağ dokuda kıkırdak yapımına katılır ve eklem sağlığını destekler.

Tip 2 kolajen kemik sağlığı için önerilen bir takviye. Son dönemlerde kolajeni bu kadar popüler yapan özelliği ise ciltteki ince kırışıklıkları gidermesi, saçların hızlı uzamasını ve sağlıklı olmasını sağlaması.

Kolajeni vücudumuzda ürettiğimiz gibi dışarıdan besinlerle de alabiliyoruz.

Başta sığı, inek olmak üzere keçi, tavuk gibi hayvanların kemikleri, derileri, sularından

Somon gibi yağlı balıklardan

Avokado yağı,omega-3 yağ asiti içeren besinler

Portakal, kivi, ananas, greyfurt gibi C vitamini yüksek meyvelerden;

Havuç, domates gibi kırmızı ve turuncu meyvelerden alıyoruz.

Yaban mersini kolajenden en zengin olan kırmızı-mor-mavi meyve grubundan. Bunun dışındaki diğer kırmızı-mor ve mavi meyveler de kolajenden zengin besin grubu.

Beyaz çay yine kolajen üretimini arttıran harika bir içecek.

Brokoli, lahana, soğan, sarımsak,karnabahar, pırasa, brüksel lahanası gibi sülfür içeren besinler kolajen üretimini destekler bu nedenle düzenli tüketilmeleri önemli.

Yaşla birlikte kolajen üretimi azaldığı için ilerleyen yaşlarda kolajen içeren besinlerin tüketimine daha çok dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca yaşla birlikte azalan üretimin yanında yıkım da artıyor. Bu nedenle özellikle 50 yaşından sonra kadınlarda menapoz dönemiyle birlikte ara ara takviye kullanımı olumlu etki gösterecektir.

Toplumumuzda yaygın olan paça, işkembe ya da kemik suyundan çorbalar kolajenden zengin yemekler. Fakat kemiğin içeriğindeki kolajenin çıkması için 12 saat kaynatılması gerekiyor. Yani ne kadar çok kaynatma o kadar çok kolajen demek.

Peki son dönemlerde neden bu kadar popüler oldu kolajen?

Son yapılan çalışmalar 3-6 ay kadar kolajen takviyesi almanın ciltteki kırışıklıkları ciddi derecede azalttığını göstermiş. Ayrıca eklem ağrısı yaşayanlarda da kolajen takviyesi oldukça yararlı. Ayrıca kolajenin; yaşla birlikte oluşan selülit oluşumunu azalttığı, sindirim sistemini düzelttiği, inflamatuar bağırsak hastalığına iyi geldiğini ve kan akışını düzenleyerek vücudu kanser yapıcı toksin maddelerden koruduğu gösterilmiş.

Peki hangi kolajeni nasıl almalıyız?

Eğer cilt, saç, tırnak sağlığı için takviye alacaksanız tip 1 ve tip 3 içeren kolajeni; eklem sağlığı için ise tip 2 kolajen tercih edilmeli.

Kimler kolajen takviyesi kullanmamalı?

Hamile ve emziren anneler, diyabet hastaları kolajen takviyesini almadan önce mutlaka doktoruna danışmalı.

Fakat güneşten korunmuyorsanız, sigara içiyorsanız, sağlıklı beslenmiyorsanız ve yeterli uyumuyorsanız aldığınız takviyeler maalesef yeterli olmuyor. Bu nedenle yaşla birlikte kırışıklık oluşumunuzu azaltmak daha sağlıklı kemik, cilt, saç ve tırnak için sağlıklı beslenme, stresten uzak yaşam ve düzenli uyku şart.

Kış mevsiminde kolajen deposu smoothie tarifi

Gerekli Malzemeler

1 bardak su

2 yemek kaşığı yaban mersini

1 çay kaşığı siyah hardal tohumu

1/4 adet kırmızı pancar

1 adet mandalina

Yapım Aşamaları

Tüm malzemeleri blendera ekleyin

Hepsini blenderdan geçirip afiyetle tüketin.

Kemik sağlığı için kolajen çorba tarifi

Gerekli Malzemeler

4 su bardağı kuzu etinden elde edilmiş et suyu

½ adet kereviz (saplarıyla)

1 adet kırmızı havuç

2 adet tatlı patates

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı avokado yağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay tatlı kaşığı tuz

Yapım Aşamaları

Et suyunu ısıtın tüm malzemeleri ekleyip 1 bardak su ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Blenderdan geçirerek tüketin. Afiyet olsun.

Kolajen deposu ödem suyu tarifi

Gerekli Malzemeler

1 litre suya ½ adet ananas kabuğu

1 adet çubuk tarçın

3-4 top karanfil

Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı yaban mersini

2 adet hibiskus

1 tatlı kaşığı beyaz çay

Yapım Aşamaları