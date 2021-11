Kolay lahmacun tarifi: Evde nasıl yapılır diyorsanız pratik lahmacun tarifi...

Yurt dışında, "Türk pizzası" olarak da bilinir. Hemen her yörede bulunabilir, kebap restoranlarının vazgeçilmez lezzetidir. Gaziantep ve Urfa mutfaklarından çıkıp, namı ülkenin her yerine yayılan; sabahın ilk saati ya da gecenin geç vakti, yaz-kış demeden, günün her saati ve her mevsim tüketebileceğiniz bir lezzet; lahmacun. Lahmacunun hamurunu mu, kıtırlığını mı, kıymasını mı yoksa içindeki soğan-yeşillik karışımını mı daha çok seviyoruz, bilmiyorum; ama kesinlikle denenmesi gereken bir lezzet olduğunu biliyorum.



Pişirme Süresi: 5 dakika

Kaç Kişilik: 4-6 kişilik



Malzemeler:

• 1 orta boy soğan (doğranmış)

• 1 orta boy kırmızı biber (doğranmış)

• 1 orta boy yeşil biber (doğranmış)

• 1 orta boy domates (doğranmış)

• Biraz isot

• Biraz sumak

• 1 büyük diş sarımsak

• 3 çorba kaşığı maydanoz

• Biraz kırmızı biber

• 2 çorba kaşığı su

• 2 çorba kaşığı zeytinyağı

• 1 limon (kabuğunun rendesi kullanılacak)

• 1/2 çorba kaşığı domates salçası

• 1/2 çorba kaşığı biber salçası

• 250 gr dana kıyma

• Tuz ve karabiber

• Lavaş



Nasıl yapılır?

• Doğrayıcının içerisine; soğan, domates, yeşil biber, kırmızı biber, sarımsak ve maydanozları alın.

• Üzerine biraz da su ekleyin ve kapağını kapatıp, tüm malzemeler ufalana kadar doğrayıcıdan geçirin.

• Karışımı büyük bir kaseye alın. Baharatları, limon kabuğu rendesini, domates ve biber salçasını ve zeytinyağı da ilave edip karıştırın.

• Sıra geldi kıymaya. Kıymayı da ekledikten sonra, tüm malzemeler harmanlanacak şekilde elinizle karıştırın.

• Bu noktada, dilerseniz marketten hazır lavaş alabilir, dilerseniz de Youtube kanalımda tarifini bulabileceğiniz Ev Yapımı Lavaş'lar hazırlayabilirsiniz.

• Lavaşı, fırın tepsisine aldıktan sonra, hazırladığınız hafif, sulu ve cıvık karışımdan alın ve kaşığın tersini kullanarak lavaşların üzerine ince bir tabaka halinde sürün.

• Lahmacunları, 200 derecede, önceden ısıtılmış fırında; üst ızgara çalışacak şekilde, fırının en üst gözünde 5-6 dakika pişirin.

• Üzerine limon sıkıp, maydanoz yaprakları ile sararak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.



Püf noktası: Bu tarifte, lavaşların üzerine koyacağınız kıymalı karışımı ince bir tabaka halinde sürmelisiniz. Miktarı bol tutarsanız, istediğimiz lahmacun görüntüsünden uzaklaşabilirsiniz.