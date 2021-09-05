Tavuk Tiryakilerine: Kremalı-Kremasız Köri Soslu Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavuk yemeklerinin yanında mükemmel bir uyum sağlayan köri sosu beyaz etin yanında lezziz bir şölen sağlıyor. Soslu yemekleri seviyorsanız sizler için kremalı ve kremasız köri soslu tavuk tarifi ile karşınızdayız. Gizem Güzey hem kremalı hem de kremasız köri soslu tavuk tarifini reçeteledi. İşte kremalı ve kremasız köri soslu tavuk tarifi için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları... (Bu tarifin ardından soya soslu ve sebzeli tavuk tarifine de bakabilirsiniz)

Köri Soslu Tavuk Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 kilo tavuk göğsü

2 adet soğan

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tane yeşil biber

2 tane kırmızı biber

Yarım kutu sıvı krema (100 ml)

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı tuz

1 tutam kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

Köri Soslu Tavuk Tarifi Yapım Aşamaları

Soğanı yemeklik doğrayın.

Tavuk etini ve biberleri uzun şeritler halinde doğrayın.

Zeytinyağını tavaya ilave edin.

Doğranmış tavuğu tavaya ilave edin.

Tavuk suyunu çekene kadar pişirin.

Soğanları ve biberleri ekleyin ve 10 dakika daha kavurun.

Yarım paket kremayı döküp pişirmeye devam edin.

Köri, karabiber, kekik ve tuzu ekleyip 2 dakika daha kavurup rengi sarıya dönünce tencerenin kapağını kapatıp, dinlenmeye bırakın.

1 porsiyon Kremalı tavuk 405 Kaloridir.



Ayrıca, kremasız daha az kalorili köri soslu tavuk tarifi yapmak isteyenler için alternatif tarifimiz kremasız köri soslu tavuk tarifime bakabilirsiniz;

Kremasız Köri Soslu Tavuk Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 kilo tavuk göğsü

2 adet soğan

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tane yeşil biber

2 tane kırmızı biber

Yarım kutu sıvı krema (100 ml)

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı tuz

1 tutam kekik

Yarım çay kaşığı karabiber



Kremasız Köri Soslu Tavuk Tarifi Yapım Aşamaları