İster Meze İster Ana Yemek: Lahana Turşusu Kavurması-Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?

İster sulu ister kavurma şeklinde her ne şekilde tercih ederseniz edin lahana turşusu yemeği mükemmel bir tercih olacaktır. Lahana turşusu kavurması, meze yapmak isteyenler içi mükemmel bir tarif olabilir. Meze şeklinde tercih etmeyenler de lahana turşusu yemeğini mutlaka denemeliler. Gizem Güzey hem lahana turşusu kavurma tarifini hem de lahana turşusunu yemeğini sizler için reçeteledi...

Lahana Turşusu Kavurması İçin Gerekli Malzemeler

1 tane doğranmış kuru soğan

1-2 tane ezilmiş sarımsak

Beyaz lahana turşusu

Fasulye turşusu

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Lahana Turşusu Kavurması Tarifi Yapım Aşamaları

Turşuların tuzunun çıkması için suda bekletin.

Bir tencereye sıvı yağı ekleyip, doğradığınız soğan ve sarımsağı kavurun.

Lahanaların suyunu süzün ve fazla suyunu sıkın.

Turşuları doğrayın.

İlk önce fasulye turşusunu tencereye ilave edin ve 5-6 dakika kavurun.

Ardından lahana turşusunu ekleyip iyice soteleyin.

En son baharat ile tatlandırın. Afiyet olsun.

Ayrıca, lahana turşusu tarifini yemek şeklinde tercih edenler için lahana turşusu yemeği tarifimiz şöyle;

Lahana Turşusu Yemeği Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Yarım lahana turşusu

Yarım büyük soğan

2 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Sıcak su

Sucuk

Lahana Turşusu Yemeği Tarifi Yapım Aşamaları