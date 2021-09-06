İster Meze İster Ana Yemek: Lahana Turşusu Kavurması-Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?
İster yemeklerin yanında isterseniz sulu yemek şeklinde lahana turşusu kavurması ve yemeği tarifini her şekilde değerlendirebilirsiniz. Gizem Güzey sizler için lahana turşusu kavurması tarifi ve lahana turşusu yemeği tarifini reçeteledi...
İster sulu ister kavurma şeklinde her ne şekilde tercih ederseniz edin lahana turşusu yemeği mükemmel bir tercih olacaktır. Lahana turşusu kavurması, meze yapmak isteyenler içi mükemmel bir tarif olabilir. Meze şeklinde tercih etmeyenler de lahana turşusu yemeğini mutlaka denemeliler. Gizem Güzey hem lahana turşusu kavurma tarifini hem de lahana turşusunu yemeğini sizler için reçeteledi...
Lahana Turşusu Kavurması İçin Gerekli Malzemeler
- 1 tane doğranmış kuru soğan
- 1-2 tane ezilmiş sarımsak
- Beyaz lahana turşusu
- Fasulye turşusu
- 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
- Pul biber
Lahana Turşusu Kavurması Tarifi Yapım Aşamaları
- Turşuların tuzunun çıkması için suda bekletin.
- Bir tencereye sıvı yağı ekleyip, doğradığınız soğan ve sarımsağı kavurun.
- Lahanaların suyunu süzün ve fazla suyunu sıkın.
- Turşuları doğrayın.
- İlk önce fasulye turşusunu tencereye ilave edin ve 5-6 dakika kavurun.
- Ardından lahana turşusunu ekleyip iyice soteleyin.
- En son baharat ile tatlandırın. Afiyet olsun.
Ayrıca, lahana turşusu tarifini yemek şeklinde tercih edenler için lahana turşusu yemeği tarifimiz şöyle;
Lahana Turşusu Yemeği Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- Yarım lahana turşusu
- Yarım büyük soğan
- 2 çay bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Sıvı yağ
- Sıcak su
- Sucuk
Lahana Turşusu Yemeği Tarifi Yapım Aşamaları
- Pirinçleri yıkayın ve suda bekletin.
- Lahananın fazla tuzunu alabilmek için suda bekletin ve süzün.
- Fazla suyunu alabilmek için lahanaları sıkın ve ince ince kesin.
- Soğanı yemeklik doğrayın.
- Bir tencereye yağı koyun ve soğanları kavurmaya başlayın.
- Soğanlar kavrulduktan sonra lahanayı koyup yumuşatın. Ortalama 10-15 dakika pişirin.
- Salçayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Bu aşamadan sonra sıcak suyu ilave edip pirinçleri ekleyin ve kaynamaya bırakın.
- Bütün suyu çekmeden önce sucukları ilave edin ve suyunu çektirin. Altını kapatın ve dinlendirin. Afiyet olsun.