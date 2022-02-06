Mantarlar birçok farklı şekil, boyut ve renktedir. Zehirli olmayanlar oldukça lezzetli ve sağlıklıdır. Mantarlar uzun yıllardır bir çok kültürün mutfağında kullanılır çünkü sodyum veya yağ olmadan ekstra lezzet katmanızı sağlar. Ancak zehirli mantarları vahşi doğada tespit etmek zor olabilir, bu nedenle mantarı her zaman güvenilir bir yerden almanız gerekir.

Mantarlar yağsız, düşük sodyumlu, düşük kalorili ve kolesterolsüzdür. Bu özelliklerinin yanı sıra lif, vitamin ve minerallerle doludurlar. Besin faydaları mantarın türüne göre değişir. Peki, antioksidan özelliği olan mantar nasıl temizlenir, nasıl doğranır?

MANTAR NASIL TEMİZLENİR, NASIL DOĞRANIR?

Lezzet mutfak şefi Başak Öngel, "Mantarın suyla temizlenmesi çok önerilmez çünkü çok hızlı su çeker bu da lezzet kaybına yol açar". Öngel, mantar nasıl temizlenir sorusunu aşağıdaki videoda şöyle anlatıyor: