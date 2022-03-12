Mayasız, kolay poğaça tarifi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Poğaça köken olarak İtalyanca foccaciadan gelir ve içine peynir, kıyma vb. konarak hazırlanan bir tür tuzlu çörek anlamındır. Türk mutfağında geniş bir yer var poğaçanın. Peki, mayasız kolay poğaça tarifi yapılır? İşte tarif için gerekli malzemeler ve yapılış aşamalarını anlatan video:

Mayasız, Kolay Poğaça Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

• 2 tane yumurta (bir yumurta sarısı üzerine sürmek için ayırın)

• 1 su bardağı yoğurt

• Yarım su bardağı sıvı yağ

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz (silme)

• 2 paket kabartma tozu

• Aldığı kadar un

İç malzemesi için:

Beyaz peynir

Üzeri için:

• Yumurta sarısı