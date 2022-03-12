Mayasız, kolay poğaça tarifi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)
Bu kez mayasız, kolay poğaça tarifine bakıyoruz. Reçete, yemek sitesi Lezzet Dergisi mutfak şefi Başak Öngel'den geliyor. İşte mayasız, kolay poğaça için gerekli malzemeler ve hemen ardından tarifin yapılışını anlatan video
Poğaça köken olarak İtalyanca foccaciadan gelir ve içine peynir, kıyma vb. konarak hazırlanan bir tür tuzlu çörek anlamındır. Türk mutfağında geniş bir yer var poğaçanın. Peki, mayasız kolay poğaça tarifi yapılır? İşte tarif için gerekli malzemeler ve yapılış aşamalarını anlatan video:
Mayasız, Kolay Poğaça Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
• 2 tane yumurta (bir yumurta sarısı üzerine sürmek için ayırın)
• 1 su bardağı yoğurt
• Yarım su bardağı sıvı yağ
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz (silme)
• 2 paket kabartma tozu
• Aldığı kadar un
İç malzemesi için:
Beyaz peynir
Üzeri için:
• Yumurta sarısı