Armut, parmesan ve keçi peynirli tart

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Bu altın rengi tart sizi baştan çıkaracak...

4 kişilik 1 saat

Malzemeler

Hamur için:

1.5 su bardağı kek unu

Bir tutam tuz

6 yemek kaşığı tereyağı (küp hale getirilmiş)

1/4 su bardağı soğuk su

İç malzemeler:

3 yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

100 gr. keçi peyniri

200 gr. mascarpone peyniri

1/2 fincan krema

İsteğe göre tuz ve taze çekilmiş karabiber

2 armut

2 su bardağı parmesan



Hazırlanışı

Hamuru hazırlamak için öncelikle un ve tuzu bir kasede karıştırın. Buna küp küp kesilmiş tereyağları da ekleyip elinizle ekmek kırıntılarına benzeyecek hale gelene kadar yoğurun. Üzerine yavaş yavaş suyu ekleyin ve hamur haline gelinceye kadar karıştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. 4 küçük ve derin tart kabına pişirme kağıtları yerleştirin. Hazırladığınız hamuru açın ve bir kaşık yardımıyla parçalar halinde bu tart kaplarına yerleştirin. Kahverengileşinceye kadar 10 dakika süreyle pişirin. Daha sonra kullanılmak üzere bir kenara koyun. Doldurulacak iç kısım için öncelikle yumurta beyazlarını çırpın. Yumurta sarılarını, keçi peyniri, mascarpone ve krema ile çırpın. İsteğinize göre tuz ve karabiber ekleyin. Armut rendeleri ile karıştırın ve çırpmış olduğunuz yumurta akına katın. Bu karışımı pişirdiğiniz tart hamurlarının içine kaşık yardımıyla doldurun. Üzerlerine parmesan serpin ve altın rengine dönüşünceye dek 10 dakika kadar fırında pişirin. Yanında salata ile sıcak servis edin.

Not: Mascarpone peynirini ithal ürünler satan marketlerde bulamazsanız aynı ölçüde labne peyniri kullanabilirsiniz.