Avokado ve Feta peynirli tost

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12 kişilik 40 dakika

Malzemeler:

12 dilim baget ekmek

2 çorba kaşığı zeytinyağı veya avokado yağı

4 olgun avokado

150 gr. ince dilimlenmiş feta peyniri

Fesleğen yaprakları

Tuz ve taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Fırını önceden 180 derece ısıtın. Dilimlenmiş ekmeği fırın tepsisine koyup üzerine yağı serpiştirin. Çıtır çıtır olana kadar, yaklaşık 10 dakika pişirin. Fırını kapatıp ekmeklerin 20 dakika soğumasına izin verin. Daha sonra fırından çıkartıp tamamen soğuması için kenara koyun. Ekmeklerin üzerine dilimlenmiş avokadoyu, feta peynirini ve fesleğen yapraklarını sırasıyla koyun. Üstüne ekstra zeytinyağından veya avokado yağından serpiştirin. Tuz ve karabiber ekledikten sonra servis edin.