Bulgur salatası
- kişilik
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Malzemeler
200 gr. pilavlık bulgur
2-3 bardak kaynar su
Yarım demet maydanoz
4-5 adet taze soğan
Bir tutam taze nane
1 büyük kırmızı biber
2 adet salatalık
1-2 sivri biber
1 limonun suyu
Tuz, karabiber ve sızma zeytinyağı
Hazırlanışı
Bulguru geniş bir tencereye alın, üzerini örtecek kadar kaynar su koyup beş dakika haşlayın. Maydanoz, soğan ve naneyi yıkayıp, suyu süzüldükten sonra incecik kıyın. Kırmızı biber, salatalık ve sivri biberleri küçük küçük doğrayın. Bütün malzemeyi yeterince taze limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile birlikte karıştırarak servise hazır hale getirin.