Bulgur salatası

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- kişilik -

Malzemeler

200 gr. pilavlık bulgur

2-3 bardak kaynar su

Yarım demet maydanoz

4-5 adet taze soğan

Bir tutam taze nane

1 büyük kırmızı biber

2 adet salatalık

1-2 sivri biber

1 limonun suyu

Tuz, karabiber ve sızma zeytinyağı



Hazırlanışı

Bulguru geniş bir tencereye alın, üzerini örtecek kadar kaynar su koyup beş dakika haşlayın. Maydanoz, soğan ve naneyi yıkayıp, suyu süzüldükten sonra incecik kıyın. Kırmızı biber, salatalık ve sivri biberleri küçük küçük doğrayın. Bütün malzemeyi yeterince taze limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile birlikte karıştırarak servise hazır hale getirin.