Çikolatalı fındıklı muffin

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5 kişilik kişilik 35 dakika

HAZIRLANIŞFındığı dövün. Yumurtaların sarısı ile beyazını ayırın. Un, yumurta beyazı, şeker, fındık, kabartma tozu ve kakaoyu bir kapta çırpma teli veya mikser yardımıyla 10 dakika çırpın. Tereyağını bir tencerede eritin, ardından unlu karışıma ilave edin. Beş dakika daha çırpıp damla çikolata ekleyin. Tahta kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra buzdolabında bir saat dinlendirin. Hamuru, yağlanmış küçük kek kalıplarına veya muffin kalıplarına doldurup 180 derece ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Dilediğiniz gibi süsleyin.

