Füme hindi sandviç

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yaz partileriniz için...

6 kişilik –

Malzemeler

6 dilim hindi füme

12 adet çavdarlı tost ekmeği

2 adet ince ince dilimlenmiş salatalık

Frenk soğanı

Sos için

4 yemek kaşığı rokfor peyniri

2 dilim avokado

1 yemek kaşığı chili biber sos

1 yemek kaşığı taze soğan

1 yemek kaşığı dereotu

2 yemek kaşığı domates

3 yemek kaşığı krem peynir

1 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kapari

Bir fiske kimyon

Karabiber, tuz



Hazırlanışı:

Sos malzemelerini blender’dan geçirin. Krema kıvamına gelinceye kadar iyice çırparak bir sos hazırlayın. Frenk soğanını ince ince kıyın. Tost ekmeklerini, kenarlarını atarak üçgen şeklinde kesin ve sosu ekmeklerin içe gelecek kısmına bolca sürün. Hindi füme ve salatalık dilimlerini ekmeklerin arasına yerleştirin. Resimde gördüğünüz gibi bir kenarına sos sürün ve Frenk soğanına batırarak süsleyin. Servis yapın.