Füme hindi sandviç
Yaz partileriniz için...
6 kişilik
–
Malzemeler
6 dilim hindi füme
12 adet çavdarlı tost ekmeği
2 adet ince ince dilimlenmiş salatalık
Frenk soğanı
Sos için
4 yemek kaşığı rokfor peyniri
2 dilim avokado
1 yemek kaşığı chili biber sos
1 yemek kaşığı taze soğan
1 yemek kaşığı dereotu
2 yemek kaşığı domates
3 yemek kaşığı krem peynir
1 yemek kaşığı mayonez
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı kapari
Bir fiske kimyon
Karabiber, tuz
Hazırlanışı:
Sos malzemelerini blender’dan geçirin. Krema kıvamına gelinceye kadar iyice çırparak bir sos hazırlayın. Frenk soğanını ince ince kıyın. Tost ekmeklerini, kenarlarını atarak üçgen şeklinde kesin ve sosu ekmeklerin içe gelecek kısmına bolca sürün. Hindi füme ve salatalık dilimlerini ekmeklerin arasına yerleştirin. Resimde gördüğünüz gibi bir kenarına sos sürün ve Frenk soğanına batırarak süsleyin. Servis yapın.