Keçi peyniri ezmesi
- kişilik
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Malzemeler
250 gr. keçi peyniri
2 yemek kaşığı galeta unu
Yarım çay bardağı doğranmış ceviz
5 adet kurutulmuş domates
5 yaprak fesleğen
1 diş, ince doğranmış sarımsak
Değirmende çekilmiş beyazbiber
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Dilimlenmiş kiraz domates
Hazırlanışı:
Peyniri rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Kurutulmuş domatesleri sıcak suda 5 dakika kadar bekletin ve alın. İnce ku¨p ku¨p doğrayın. Daha sonra, bu¨tu¨n malzemeleri derin bir kaba alın, peyniri de ilave edin. En son zeytinyağını karışıma ekleyerek iyice yoğurun. Yoğurduğunuz malzemeyi streç filme koyup ince rulo halinde sıkıca sarın, ardından alimu¨nyum folyoya sarın. Ruloyu, 1 saat buzdolabında veya 30 dakika buzlukta dinlendirdikten sonra ince ince dilimleyin. Kıtır ekmek u¨zerine koyarak kiraz domatesle servis yapın.