Keçi peyniri ezmesi

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- kişilik -

Malzemeler

250 gr. keçi peyniri

2 yemek kaşığı galeta unu

Yarım çay bardağı doğranmış ceviz

5 adet kurutulmuş domates

5 yaprak fesleğen

1 diş, ince doğranmış sarımsak

Değirmende çekilmiş beyazbiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Dilimlenmiş kiraz domates



Hazırlanışı:

Peyniri rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Kurutulmuş domatesleri sıcak suda 5 dakika kadar bekletin ve alın. İnce ku¨p ku¨p doğrayın. Daha sonra, bu¨tu¨n malzemeleri derin bir kaba alın, peyniri de ilave edin. En son zeytinyağını karışıma ekleyerek iyice yoğurun. Yoğurduğunuz malzemeyi streç filme koyup ince rulo halinde sıkıca sarın, ardından alimu¨nyum folyoya sarın. Ruloyu, 1 saat buzdolabında veya 30 dakika buzlukta dinlendirdikten sonra ince ince dilimleyin. Kıtır ekmek u¨zerine koyarak kiraz domatesle servis yapın.