Mini mısır&somon füme

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4 kişilik -

Malzemeler

8 adet mini mısır

4-6 dilim somon füme

1 yemek kaşığı krem peynir

1 tutam taze çekilmiş karabiber

10-15 sap Frenk soğanı



Hazırlanışı:

Somon fümeleri bir tabağa dizin ve mısırlara sarılacak büyüklükte kesin. İçlerine bıçak ucu ile krem peynir sürün ve taze çekilmiş karabiber serpin. Mini mısırları somon fümelerin ortasına koyarak sarın. Son olarak, Frenk soğanı ile bağlayarak servis tabağına dizin.



TARİF: Elif Edes Tapan/Afrodizyak Yemekler 44 Tabak Aşk