Mozarella sticks
Mozarella sticks nasıl yapılır?
- kişilik
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Malzemeler
500 g mozzarella peyniri
Yarım su bardağı un
2 yumurta
1/4 su bardağı süt
2 su bardağı ekmek kırıntısı
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
1 tatlı kaşığı soğan tozu
1 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1 yemek kaşığı kekik
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Hazırlanışı
Peyniri dikdörtgen şeklinde dilimleyin. Unu düz bir tabağa alın. Yumurtaları ayrı bir kasede süt ile çırpın. Ekmek kırıntısını düz bir tabağa alıp sarımsak tozu, soğan tozu, taze çekilmiş tane karabiber ve kekik ile harmanlayıp lezzetlendirin. Dikdörtgen şeklinde dilimlediğiniz mozzarella çubuklarının dört tarafını öncelikle una bulayın. Sonra süt ile çırpılmış yumurtalı karışıma batırın ve baharatlar ile tatlandırdığınız ekmek kırıntısı karışımına bulayın. Mozzarella çubuklarını yağlı kağıt üzerinde bir tepsiye dizin ve katılaşması için buzdolabında bekletin. Katılaşan mozzarella çubuklarını kızgın yağda altın sarısı rengi olana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.