Narlı yoğurt

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- kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

Yarım su bardağı toz şeker

2 tatlı kaşığı limon suyu

1.5 su bardağı yoğurt

2/3 su bardağı nar aromalı şurup



Hazırlanışı

Nar suyu ve şekeri tencereye alın. Orta ateşte şeker eriyene kadar ısıtın. Limon suyunu ekleyip oda ısısına gelene kadar bekletin. Yoğurt, nar aromalı şurup ve şekerli nar suyunu bir kapta iyice karıştırın. Karışımı kapaklı çelik veya cam kaba aktarın. Buzlukta 5 saat bekletin. Beş saatin sonunda karışımı iyice karıştırın. Bu karıştırma işlemini her yarım saatte bir kez olmak üzere 6 kez tekrarlayın. Karışımı kapaklı kapta 5 saat bekletin. Sonrasında kaşıkla şekillendirip servis yapın.