Pancarlı ayran ve etli ekmek

6 kişilik -

Malzemeler





1/4 su bardağı süzme yoğurt2 çorba kaşığı pancar turşusu1/4 su bardağı maden sodası1 çorba kaşığı su100 gr. kıymaYarım kuru soğanMaydanoz2 diş sarımsak1 orta boy domates (kabukları soyulmuş)2-3 adet sivri biber4 su bardağından biraz daha az un3 çorba kaşığı su10 gr. maya1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiberHamurun üstüne sürmek için yumurtaDomatesin kabuğunu soyup dörde bölün. Çekirdek kısımlarını çıkartıp bir kenara alın. Kabuğu soyulup doğranmış domates, sivri biber, sarımsak, kuru soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve kıymayı mutfak robotunda karıştırın. Ayrı bir yerde un, su ve mayayı da karıştırın. Maya hamurun içinde geliştikten sonra, bol unla, tezgaha ve merdaneye yapışmayacak şekilde 30-35 cm. çapında daireler açın. Her bir daireye ince bir sıra kıyma karışımı koyup rulo biçiminde sarın ve hamuru kesin. İşlemi bitirdiğinizde grisini inceliğinde kıymalı pideler elde edeceksiniz. Üzerlerine yumurta sürüp fırına verin. 180 derecede 12 dakika pişirin. Ayrı bir kapta; süzme yoğurt, su, maden sodası ve yeterince tuzu karıştırıp ayranı yapın. Diğer yanda, pancar turşusunu mutfak robotunda püre haline getirin. Bu püreyi istediğiniz renk ve kıvama gelinceye kadar ayranınızı karıştırın.TARİF: Eyüp Sevinç / İstanbul Marriott Hotel Asia (İstanbul Mutfakta kitabından)