Parmesan kornetinde rozbif

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10 kişilik -

Malzemeler

Rozbif için:

400 gr. antrikot

Biberiye, taze kekik

Zeytinyağı

İri çekilmiş karabiber

İri kaya tuzu



Parmesan korneti için:

200 gr. parmesan

İnce kıyılmış biberiye

10 adet kornet kalıbı ve silikon fırın tepsi matı



Servis için:

Roka

Közlenmiş kırmızı biber

1 çorba kaşığı hardal

2 çorba kaşığı mayonez

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Rozbif için, antrikotu, taze otlar, karabiber ve zeytinyağı ile marine edin. Daha sonra tuzlayarak çok iyi kızdırılmış tavada her tarafını mühürleyin. Eti 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Fırından alıp bir tahta üzerinde dinlendirin.

Kornet için, parmesanı rendeleyin. Kıydığınız biberiye yaprakları ile karıştırın. Silikon fırın matı üzerine 10 cm. çapında daireler şeklinde parmesanı döşeyin. 140 derecelik fırında peynir eriyene kadar tutun. Fırından çıkartıp hızlıca kornet kalıplarının üzerine sarın. Soğuyup sertleştiği zaman kalıpları çıkartabilirsiniz.

Servis için, kornetlerin içlerine birkaç yaprak roka ve közlenmiş kırmızı biber şeritlerini ve ardından da ince dilimlediğiniz rozbifleri koyun. Hardal ve mayonezi akışkan bir kıvama gelene kadar çırpın. Tuz ve biberle tatlandırdıktan sonra kornetlerin üzerine gezdirin.