Peynirli biber halkaları

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- kişilik -

Malzemeler

3 adet çuşka biber

3 adet çarliston biber

2 adet havuç

150 gr. tulum peyniri

4 yemek kaşığı krema

2 diş sarımsak

6-7 dal dereotu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Biberlerin baş kısımlarını kesip çekirdeklerini temizleyin. Derin bir kapta tulum peyniri, krema, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, kıyılmış dereotu ve kırmızı pul biberi harmanlayıp biberlerin içlerini bu karışımla sıkıca doldurun. Bütün biberleri birer parmak eninde halka şeklinde kesip servis tabağına dizerek servis yapın. Peynirli biber halkalarını enine dilimlenmiş havuçlarla da süsleyebilirsiniz.