Risotto Kroket
8 kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı
arbario pirinç
40 gr toz parmesan
peyniri
1 yemek kaşığı ince
doğranmış
kurusoğan
3 yaprak ince
doğranmış fesleğen
½ diş sarımsak
2 yemek kaşığı
riviera zeytinyağı
Galeta unu
Chili sos
1 tatlı kaşığı
beyaz şarap
1 yemek
kaşığı krema
Beyazbiber, tuz
750 ml sıcak su
Kızartmak İçin
Ayçiçek yağı
Hazırlanışı
Bir tavada soğanları 2 yemek kaşığı
zeytinyağında soteleyin, pembeleşince
ocaktan alın. Arbario pirinci yıkamadan
ilave ederek sarımsak ve soğanlarla birlikte
kavurmaya devam edin. Daha sonra
beyaz şarabı ve 750 ml sıcak sudan
1 su bardağı kadarını, kavurduğunuz
pirince ilave edin. Suunu çektikçe azar
azar su katın. Suyu bitirdikten sonra
kremayı ekleyin. Pilav hafif bulamaç
görüntüsü aldığında ocaktan alın,
soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra
parmesan, fesleğen, tuz ve beyazbiberi
ilave edin. Hamur kıvamına gelinceye
kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde
parçalar koparıp yuvarlayın.
Galeta ununa bulayın. Bir tavada veya
fritözde kızartın. Chili sosla servis yapın.