menu

close

menu

close

menu

close

Risotto Kroket

 8 kişilik   -
Malzemeler
1 su bardağı
arbario pirinç
40 gr toz parmesan
peyniri
1 yemek kaşığı ince
doğranmış
kurusoğan
3 yaprak ince
doğranmış fesleğen
½ diş sarımsak
2 yemek kaşığı
riviera zeytinyağı
Galeta unu
Chili sos
1 tatlı kaşığı
beyaz şarap
1 yemek
kaşığı krema
Beyazbiber, tuz
750 ml sıcak su

Kızartmak İçin
Ayçiçek yağı

Hazırlanışı
Bir tavada soğanları 2 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin, pembeleşince ocaktan alın. Arbario pirinci yıkamadan ilave ederek sarımsak ve soğanlarla birlikte kavurmaya devam edin. Daha sonra beyaz şarabı ve 750 ml sıcak sudan 1 su bardağı kadarını, kavurduğunuz pirince ilave edin. Suunu çektikçe azar azar su katın. Suyu bitirdikten sonra kremayı ekleyin. Pilav hafif bulamaç görüntüsü aldığında ocaktan alın, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra parmesan, fesleğen, tuz ve beyazbiberi ilave edin. Hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Galeta ununa bulayın. Bir tavada veya fritözde kızartın. Chili sosla servis yapın.

En çok okunanlar

Son Eklenenler