Risotto Kroket

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8 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı

arbario pirinç

40 gr toz parmesan

peyniri

1 yemek kaşığı ince

doğranmış

kurusoğan

3 yaprak ince

doğranmış fesleğen

½ diş sarımsak

2 yemek kaşığı

riviera zeytinyağı

Galeta unu

Chili sos

1 tatlı kaşığı

beyaz şarap

1 yemek

kaşığı krema

Beyazbiber, tuz

750 ml sıcak su



Kızartmak İçin

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı

Bir tavada soğanları 2 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin, pembeleşince ocaktan alın. Arbario pirinci yıkamadan ilave ederek sarımsak ve soğanlarla birlikte kavurmaya devam edin. Daha sonra beyaz şarabı ve 750 ml sıcak sudan 1 su bardağı kadarını, kavurduğunuz pirince ilave edin. Suunu çektikçe azar azar su katın. Suyu bitirdikten sonra kremayı ekleyin. Pilav hafif bulamaç görüntüsü aldığında ocaktan alın, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra parmesan, fesleğen, tuz ve beyazbiberi ilave edin. Hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Galeta ununa bulayın. Bir tavada veya fritözde kızartın. Chili sosla servis yapın.