Sarımsaklı tereyağı
- kişilik
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Malzemeler
100 gr tereyağı
1 çay kaşığı tuz
2 diş sarımsak
Kekik
Maydanoz
Hazırlanışı:
100 gr. tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın. Bir çay kaşığı tuzla birlikte 2 diş sarımsağı (eğer sarımsak kokusunu ve tadını seviyorsanız miktarı artırabilirsiniz) dövün. Tereyağının içine sarımsağı, bir tutam kekiği ve çok ince doğranmış 2 çorba kaşığı maydanozu katın ve iyice karıştırın. Homojen bir yapı elde ettikten sonra bir kaba koyup ağzını kapatarak buzdolabında saklayın.