Sarımsaklı tereyağı

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- kişilik -

Malzemeler

100 gr tereyağı

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

Kekik

Maydanoz



Hazırlanışı:

100 gr. tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın. Bir çay kaşığı tuzla birlikte 2 diş sarımsağı (eğer sarımsak kokusunu ve tadını seviyorsanız miktarı artırabilirsiniz) dövün. Tereyağının içine sarımsağı, bir tutam kekiği ve çok ince doğranmış 2 çorba kaşığı maydanozu katın ve iyice karıştırın. Homojen bir yapı elde ettikten sonra bir kaba koyup ağzını kapatarak buzdolabında saklayın.