Şekilli kurabiye

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5 kişilik kişilik 15 dakika

Tereyağı, pudra şekeri, vanilya ve tuzu bir kabın içerisinde karıştırın. Yumurtaları tek tek ilave edip, karıştırmaya devam edin. Un ve toz bademi de karıştırıp, hazırladığınız karışıma ekleyin. Hamuru sarıp buzdolabında bir saat kadar dinlendirin. Hafif unlanmış tezgah üzerinde hamuru 0.5 santimetre kalınlığında açın.

Kurabiye kalıplarını kullanarak kesin. Fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış (160 -165 derece) fırında 10-12 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.



Süslemesi

Şeker hamurunu nişasta yardımı ile açın ve pişirdiğiniz kurabiyelerin üzerine yerleştirin.

