Uğur böceği kanepeler

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- kişilik -

Ekmekleri yuvarlak bir kalıpla kesin. Üzerlerine mayonezle karıştırımış krem peynir sürün. Üzerine maydanoz yaprağı yapıştırın. Domatesleri ikiye kesin. Kestiğiniz kısımlar ekmeğe gelecek şekilde yerleştirin. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın ve ikiye bölün. Domates uğur böceğinin vücudu olacak. Siyah zeytini de kafası olacak şekilde yerleştirin.



Süslemesi

Uğur böceğinin benekleri için; domatesin üzerine çok az sulandırılmış bal sürün ve çörek otlarını serpiştirin. Kürdan yardımıyla sabitleyebiliriz.