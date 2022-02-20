Patates püresi nasıl yapılır? Kolay patates püresi tarifi (Videolu)
Patates kolay ve pratik olmasıyla birlikte modası hiç geçmeyen lezzetler arasında. Peki, patates püresi nasıl yapılır? Kolay ve pratik patates püresi tarifi Lezzet Dergisi mutfak şefi Başak Öngel'den geliyor. Patates püresi tarifi için videoyu aşağıya ekledik
Lezzet şefi Başak Öngel ile patates püresi yapmak istiyorsanız önce aşağıdaki malzemelere ardından pratik tarifin yer aldığı videoya bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
• 2 adet patates
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1-1/2 su bardağı süt
• Tuz
• Karabiber
• Rendelenmiş muskat