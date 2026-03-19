Ramazan Bayramı'na özel 5 pratik tatlı tarifi

Ramazan Bayramı’nın gelişiyle birlikte mutfaklarda hazırlık süreci hız kazanıyor. Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan tatlılar, hem ikramların hem de sosyal etkileşimin merkezinde yer alıyor. Uzun hazırlık süreçleri yerine pratik yöntemlerle hazırlanan tarifler, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de geleneksel lezzetleri sofralara taşıyor.

Şerbetli klasiklerden hafif sütlü alternatiflere kadar, bayram telaşını kolaylaştıracak 5 pratik tatlı tarifi...





1) TAVADA KAZANDİBİ



Malzemeler



1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı tepeleme un

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı (tavayı yağlamak için)

1 yemek kaşığı pudra şekeri (tavaya serpmek için)

Toz fıstık



Tavada kazandibi tarifi malzemeleri için alternatif öneriler:



Süt yerine:

Laktozsuz süt: Laktoz intoleransı olanlar için uygundur.

Badem sütü / Hindistan cevizi sütü: Bitkisel seçenekler; hafif aroma verir, vegan versiyonlar için ideal.

Yulaf sütü: Nötr tadı sayesinde kıvamı bozmadan kullanılabilir.

Yarım yağlı süt: Kaloriyi azaltmak isteyenler tercih edebilir.

Toz şeker yerine:

Esmer şeker: Daha yoğun bir aroma verir. Karamelize tabanda özellikle güzel sonuç verir.

Bal veya pekmez: Rafine şekeri azaltmak isteyenler için doğal alternatiflerdir (ancak pişirme sırasında yanmaya dikkat edilmeli).

Hurma püresi veya elma püresi: Doğal şeker kaynakları; daha hafif tatlılık isteyenlere uygundur.

Un yerine:

Buğday nişastası veya mısır nişastası: Daha parlak ve ipeksi kıvam sağlar.

Pirinç unu: Geleneksel kazandibi tariflerinde de sık kullanılır.

Yulaf unu: Farklı bir aroma katar, glutensiz alternatifi yoksa dikkatli kullanılmalı.

Vanilin yerine:

Gerçek vanilya özütü: Daha doğal ve yoğun vanilya aroması.

Vanilya çubuğu: Sütle birlikte kaynatılarak kullanılabilir.

Limon veya portakal kabuğu rendesi: Farklı bir aroma isteyenler için güzel bir alternatif.

Tereyağı yerine (tavayı yağlamak için):

Margarin veya bitkisel yağ (ayçiçek, hindistan cevizi yağı): Vegan ya da sütsüz versiyonlarda kullanılabilir.

Zeytinyağı: Aroması hafif olanlar tercih edilmeli; klasik tatlının tadı değişebilir.

Pudra şekeri yerine:

Toz şeker: Pudra şekeri yoksa çok ince taneli toz şekerle karamelize edebilirsin.

Esmer şeker: Daha derin karamel aroması için.

Toz Antep fıstığı yerine (serviste):

Kakao tozu: Hafif bitter tatlı dokunuş sağlar.

Tarçın: Görsel ve lezzet açısından zenginleştirici.

Hindistan cevizi tozu veya rendesi: Hafif aromatik bir alternatif.



Tavada Kazandibi Tarifi Nasıl Yapılır?



- Derin bir tencereye unu ve toz şekeri alın. Yumurtanın sarısını ekleyin. Üzerine sütü azar azar dökerek çırpma teliyle topak kalmayacak şekilde karıştırın.

- Orta ateşte karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirin. Kıvam aldıktan sonra vanilini ekleyip karıştırın. Ocaktan alın.

- Geniş ve kalın tabanlı bir tavayı tereyağı ile güzelce yağlayın. Üzerine eşit şekilde pudra şekeri serpin. Kısık ateşe alın ve pudra şekerinin karamelleşmesini bekleyin. (Şekerin rengi hafif koyulaşacak, yanmamasına dikkat edin.)

- Sıcak muhallebiyi karamelleşen tavaya dikkatlice dökün. Spatula yardımıyla üzerini düzeltin.

- Tavanın kapağını kapatın. En kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Altı iyice kızarıp "kazandibi" görüntüsü aldığında ocaktan alın.

- Oda sıcaklığına gelen tatlıyı buzdolabına alarak en az 3-4 saat (mümkünse 1 gece) dinlendirin ve servis edin.





2) MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI



Malzemeler



Kadayıflı Katman İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı dövülmüş ceviz

3 avuç tel kadayıf (ufalanmış)

3 yemek kaşığı toz şeker



Muhallebisi İçin:

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

4 yemek kaşığı un

1 litre süt

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket sıvı krema (200 ml)

1 su bardağı toz şeker



Muhallebili Kadayıf Tatlısı Tarifi Alternatif Öneriler:



- Tel kadayıfın bir kısmını kavrulmuş irmik ile karıştırarak daha farklı bir çıtırlık elde edebilirsiniz.

- Ceviz yerine Antep fıstığı, fındık veya badem kullanarak aromayı değiştirebilirsiniz.

- Tereyağının bir bölümünü Hindistan cevizi yağı ile değiştirerek hafif bir aroma katabilirsiniz.

- Toz şeker yerine esmer şeker kullanarak kadayıfa daha karamelimsi bir tat verebilirsiniz.

- Muhallebideki un miktarının bir kısmını artırıp nişastayı azaltarak daha yoğun bir kıvam elde edebilirsiniz.

- Sıvı krema yerine labne peyniri ekleyerek daha kremamsı ve hafif ekşimsi bir lezzet yakalayabilirsiniz.

- Vanilya yerine birkaç damla vanilya özütü kullanarak aromayı güçlendirebilirsiniz.

- Muhallebiye 1–2 yemek kaşığı hindistan cevizi ekleyerek tropikal bir dokunuş yapabilirsiniz.

- En üst katmana çikolata rendesi ekleyerek farklı bir sunum hazırlayabilirsiniz.

Serviste kadayıfın arasına ince muz dilimleri veya çilek ekleyerek meyveli bir versiyon oluşturabilirsiniz.





Muhallebili Kadayıf Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?



- Tereyağını tavada eritin, ufalanmış tel kadayıfı ekleyin ve orta ateşte sürekli karıştırarak altın rengini alana kadar kavurun.

- Şekeri ilave edip hafif karamel kokusu oluşana kadar çevirin, ardından cevizi ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

- Muhallebi için sütü tencereye alın. Üzerine un, mısır nişastası, toz şeker ve yumurta sarısını ekleyip çırpıcıyla pürüzsüz hale getirin.

- Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin.

- Ocaktan aldıktan sonra vanilya ve sıvı kremayı ekleyin, mikserle birkaç dakika çırparak ipeksi bir kıvam elde edin.

- Servis kuplarının tabanına 2–3 yemek kaşığı kadayıf serin.

- Üzerine bir kat muhallebi döküp kaşığın tersiyle düzeltin.

- Tekrar kadayıf, ardından yeniden muhallebi ekleyerek katları oluşturun.

- En üste bolca kadayıf serpiştirin.

- Ortasına toz Antep fıstığı ekleyerek şık bir sunum yapın.

- Tatlıları oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 3–4 saat dinlendirin ve soğuk olarak servis edin.





3) TAŞ KADAYIF



Malzemeler



Şerbet İçin:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

3-4 damla limon

Hamur İçin:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/4 çay kaşığı tuz

İç Harç İçin:

150 gram iri kıyılmış ceviz içi



Kızartmak İçin:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Taş Kadayıf Tarifi Nasıl Yapılır?



- Şeker ve suyu bir tencerede karıştırın, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte bir süre kaynatın, kıvam aldıktan sonra limon suyunu ekleyin ve tamamen soğuması için bir kenara alın.

-Süt, su, toz şeker ve mayayı bir kapta karıştırın. Ardından un ve tuz gibi diğer malzemeleri ekleyin. Hamuru güzelce karıştırın ve yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.

- Tavanızı iyice ısıtın. Hamurdan bir kepçe alıp tavaya dökün ve tek tarafı göz göz olana kadar pişirin.

- Bu tatlıda hamurun sadece alt tarafını pişirin, üstünü çevirmeyin.

- Pişen taş kadayıfın pişmemiş yüzüne ceviz koyun ve kenarlarını kapatarak yarım ay şekli verin.

- Kenarları sıkıca bastırın ki kızartma sırasında açılmasın ve şekli bozulmasın.

- Tatlıları kızgın yağda altın rengi alana kadar pişirin. Her tarafının eşit kızardığından emin olun.

- Kızaran taş kadayıfı soğuyan şerbete atın ve 2-3 dakika bekletin. Ardından servis tabağına alın ve sıcak ya da ılık olarak servis edin.



4) KAKAOLU SARAY SARMA



Malzemeler



1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı



Üzeri için:

1 su bardağı hindistan cevizi



İçi için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt



Kakaolu Saray Sarma Tarifi İçin Alternatif Öneriler:



Kakao yerine: Bitter çikolata eriterek kullanabilirsiniz. Bu şekilde tatlı daha yoğun çikolata aroması kazanır.

Un yerine: Buğday nişastası veya mısır nişastası kullanarak daha pürüzsüz bir muhallebi elde edebilirsiniz.

Süt yerine: Laktozsuz süt veya badem sütü kullanarak farklı bir aroma elde edebilirsiniz.

Toz şeker yerine: Esmer şeker veya hindistancevizi şekeri kullanarak daha karamelimsi bir tat yakalayabilirsiniz.

Krem şanti yerine: Labne peyniri ve pudra şekeri ile hazırlanan hafif bir krema kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizi yerine: Toz Antep fıstığı, file badem veya ince çekilmiş fındık kullanarak farklı bir kaplama hazırlayabilirsiniz.

İç dolgu alternatifi: Kremanın içine küçük doğranmış çilek, muz veya damla çikolata ekleyerek tatlıya farklı bir lezzet katabilirsiniz.

Aroma alternatifi: Muhallebiye birkaç damla portakal kabuğu rendesi veya kahve ekleyerek farklı aromalar elde edebilirsiniz.

Kakaolu Saray Sarma Tarifi Nasıl Yapılır?



- Geniş bir tencereye süt, toz şeker, kakao, un ve nişastayı alın. Çırpıcıyla iyice karıştırın.

- Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir muhallebi kıvamı alana kadar pişirin.

- Kıvam aldıktan sonra tereyağını ve vanilini ekleyip karıştırın.

- Büyük bir tepsiye bolca hindistan cevizi serpin.

- Hazırladığınız kakaolu muhallebiyi hindistan cevizi serilmiş tepsinin üzerine ince bir tabaka halinde yayın.

- Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin.

- Ayrı bir kapta krem şantiyi soğuk süt ile çırparak hazırlayın.

- Soğuyan kakaolu tabanın üzerine krem şantiyi eşit şekilde yayın.

- Tatlıyı şeritler halinde kesin ve spatula yardımıyla rulo şeklinde sarın.

- Servis tabağına alıp üzerine isteğe bağlı olarak hindistan cevizi veya Antep fıstığı serpebilirsiniz.





5) YALANCI ŞÖBİYET



Malzemeler



12 adet baklavalık yufka

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı çekilmiş Antep fıstığı veya ceviz

Muhallebisi için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı irmik

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu



Yalancı Şöbiyet Tarifi İçin Alternatif Öneriler:



Ceviz yerine Antep fıstığı, fındık veya badem kullanarak tatlıya farklı bir aroma katabilirsiniz.

Tereyağı yerine tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullanarak daha hafif bir sonuç elde edebilirsiniz.

Şerbeti hazırlarken toz şeker yerine bal veya esmer şeker kullanarak farklı bir tat elde edebilirsiniz.

Muhallebiye aroma katmak için içerisine vanilin veya portakal kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz.

Tatlının iç kısmına biraz kaymak veya krem peynir ekleyerek daha zengin bir lezzet elde edebilirsiniz.

Şöbiyetin üzerini süslemek için toz Antep fıstığı yerine Hindistan cevizi veya ince çekilmiş fındık kullanabilirsiniz.

Şerbetin içine birkaç damla gül suyu veya portakal suyu ekleyerek tatlıya farklı bir aroma kazandırabilirsiniz.

Yalancı Şöbiyet Tarifi Nasıl Yapılır?



- Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya bırakın.

- Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip yaklaşık 10 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

- Muhallebisi için süt, irmik, şeker ve nişastayı bir tencereye alın. Karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirin ve ılımaya bırakın.

- Baklavalık yufkadan iki adet alın ve aralarına tereyağı–sıvı yağ karışımından sürün.

- Yufkanın bir kenarına hazırladığınız muhallebiden bir miktar koyun ve üzerine fıstık serpin.

- Yufkayı üçgen olacak şekilde katlayarak sarın ve yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

- Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

- Üzerlerine kalan yağdan sürün ve önceden ısıtılmış 180 °C fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

- Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.

Şerbetini çektikten sonra üzerine toz Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.