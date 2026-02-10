Ramazan'da yapabileceğiniz iftara uygun 5 tarif

Ramazan günlerinin hem lezzetli hem de sağlıklı yemeklerini mercek altına aldık. Bu 5 tarif ile iftarda sevdiklerinizi mutlu edebilir, klasik tariflerin dışına çıkarak yeni lezzetlere yer açabilirsiniz. İşte Ramazan boyunca deneyebileceğiniz, iftara özel 5 özgün tarif...



KUZU KÜLBASTI

Hazırlanma Süresi : 25 dakika

Pişirme Süresi : 35 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik



Malzemeler

500 g kül bastı

Zeytinyağı

Deniz tuzu

Karabiber

Kekik

Sarımsak (Dövülmüş)

Kuzu Külbastı Nasıl Yapılır?

- Kekik, karabiber, tuz ve sarımsağı 1’er çay kaşığı olacak şekilde etlerinin üstüne gezdirdikten sonra zeytinyağı ekleyin.

- Marinasyonun ete işlemesi için 1 saat dinlendirin.

- Kuzu külbastıların her iki tarafını yüksek ateşte 5’er dakika pişirerek mühürleyin.

- Finalde istenilen miktarda tuz ilave ederek servis edin.



Püf noktası:

- Kuzu eti çok çabuk pişeceği için çok pişirmemeniz etin sertleşmesini önleyecektir.

- Tarife başlamadan önce etleri marine sosunda 2 saat bekletmek, lokum gibi olmalarını sağlayacaktır.

- Marine sosunun tüm ete bulanması için, masaj hareketleri ile sosu yedirin.

- Tarife başlamadan önce etleri yıkamayın. Etleri yıkamak kuzunun içindeki suyun gitmesine ve kuru olmasına neden olur.

- Etin lezzetini koruyabilmek için, mühürleme işlemi uygulayın.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

Hazırlanma Süresi : 20 dakika

Pişirme Süresi : 25 dakika

Kaç Kişilik: 6 Kişilik

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

3 sivri biber

3 kırmızı biber

2 patlıcan

1 yemek kaşığı salça

2 domates

Tuz

Karabiber

2.5 su bardağı sıcak su

Üzeri için Kuru nane



Sebzeli Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?

- Sebzeleri küp doğrayıp kızgın yağda kızartın.

- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında kavurun.

- Salçayı ilave edin. Bulguru da ekleyerek kavurmaya devam edin. Son olarak baharatları ilave edin.

- Sıcak suyu da ekleyerek kısık ateşte pişirin. Suyunu çekmeye yakın sebzeleri ilave edin.

- Servis tabağına alıp, üzerine kuru nane serperek sıcak servis yapın.

KUZU GÜVEÇ



Hazırlanma Süresi : 40 dakika

Pişirme Süresi : 55 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

400 gr kuşbaşı kuzu eti

1 soğan

3 domates

2 sivri biber

1 sarı dolmalık biber

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su



Kuzu Güveç Nasıl Yapılır?

- Soğanın kabuklarını soyup küp doğrayın. Domatesleri ve sarı biberi de küp şeklinde doğrayın.

- Sarımsakların kabuklarını soyun.

- Eti yıkayıp suyunu süzdürün.

- Üzerine kekik serperek beklemeye alın.

- Güvecin içini zeytinyağı ile iyice yağlayın.

- Etleri güvecin tabanına yayın. Üzerine soğan, sarımsak ve sarı biberleri yerleştirin.

- En üste domatesleri ve sivri biberleri yerleştirin.

- Üzerlerine tuz, karabiber ve kekik serpin. Son olarak 1 su bardağı su ilave edin.

- Güvecin üzerini alüminyum folyo ile kapatıp ağır ateşte 40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.





DALYAN KÖFTE

Hazırlanma Süresi : 20 dakika

Pişirme Süresi : 45 dakika

Kaç Kişilik: 6 Kişilik

Malzemeler

750 gr dana kıyması

750 gr koyun kıyması

2 dilim bayat ekmek içi

2 soğan

4 yumurta

3 havuç

1 demet maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Domatesli sos için;

30 gr margarin

Yarım su bardağı un

2 çorba kaşığı domates püresi

5 su baradağı et suyu



Dalyan Köfte Nasıl Yapılır?

- Ekmek içini ıslatıp elinizle ufalayın. Maydanozu temizleyip kıyın. Soğanların kabuklarını soyup rendeleyin.

- Havuçları temizleyip diri kıvamda haşlayın. Yumurtaların ikisini katı kıvamda haşlayın.

- Kıymaları bir kaba alıp yoğurun. Ekmek içi, maydanoz, soğan, kimyon, 2 yumurta, tuz ve karabiberi ilave edip yoğurmaya devam edin.

- Köfteli harcını düz bir zemin üzerine alıp dikdörtgen şeklinde açın. Ortasına yumurta ve havucu yerleştirin.

- Rulo şekline getirin. Fırın kabına yerleştirip önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 35-40 dakika pişirin. Köftenin pişen suyunu bir kaba ayırın.

- Domatesli sos için, margarini bir tavaya alıp ısıtın. Unu ilave edin. Köftenin suyundan azar azar ilave edip unu kavurmaya devam edin.

- Domates püresini ekleyip bir taşım kaynatın. Et suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

- Sosu ocaktan alın. Köfteyi servis tabağına alıp dilimleyin. Sosu üzerine gezdirip servis yapın.





HASANPAŞA KÖFTESİ





Hazırlanma Süresi : 30 dakika

Pişirme Süresi : 40 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik



Malzemeler

500 gr kıyma

3 dilim bayat ekmek içi

1 soğan

1 yumurta

4 çorba kaşığı domates suyu

1 kahve fincanı su

Tuz

karabiber

kimyon

2 domates



Patates püresi için;

2 patates

10 gr tereyağı

2 çorba kaşığı süt

Tuz

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Hasanpaşa Köftesi Nasıl Yapılır?



- Püre için patateslerin kabuklarını soyup yıkayın. Dilimleyip tencereye alın.

- Üzerini kapatacak kadar su ilave edin. Haşlayıp süzün.

- Ezip tereyağı, süt, rendelenmiş kaşar peyniri ve tuz ilave ederek pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın.

- Sıkma torbasına aktarıp köftelerin üzeri için bir kenarda bekletin.

- Köfte için, ekmek içlerini ıslatıp ufalayın. Soğanı soyup rendeleyin ve suyunu süzün.

- Derin bir kapta kıyma, rendelenip suyu sıkılmış soğan, 1 yumurta, ufalanmış ekmek içleri, tuz ve baharatı karıştırarak yoğurun.

- Kıymadan küçük cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde yassı köfteler elde edin.

- Her köftenin içini patates püresi yerleşecek şekilde çukurlaştırın.

- Yağlanmış fırın tepsisine köfteleri yan yana dizin. 160 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar yaklaşık yarım saat pişirin.

- Fırından alıp (fırını sıcak tutun) üzerlerine patates püresinden sıkma torbası yardımıyla çukurların içini dolduracak şekilde sıkın.

- Köftelerin altına kalınca dilimlenmiş domatesler, üzerlerine de domates püresini gezdirerek dökün. Tekrar fırına verip 10 dakika daha pişirin.

- Fırından alıp sıcak servis yapın. Dilerseniz, pratik bir şekilde hazırlanan klasik köfte tarifini de deneyebilirsiniz.