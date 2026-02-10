Ramazan'da yapabileceğiniz iftara uygun 5 tarif
Ramazan günlerinde, iftara uygun yemek tarifleri ile hem sofranızı renklendirebilir hem de sevdiklerinize lezzetli anlar yaşatabilirsiniz. Bu yemekler sağlıklı ve lezzetli olduğu kadar, Ramazan boyunca ihtiyaç duyduğunuz besin değerlerini de karşılayacak. İşte Ramazan'da yapabileceğiniz iftara uygun 5 tarif...
Ramazan günlerinin hem lezzetli hem de sağlıklı yemeklerini mercek altına aldık. Bu 5 tarif ile iftarda sevdiklerinizi mutlu edebilir, klasik tariflerin dışına çıkarak yeni lezzetlere yer açabilirsiniz. İşte Ramazan boyunca deneyebileceğiniz, iftara özel 5 özgün tarif...
KUZU KÜLBASTI
Hazırlanma Süresi : 25 dakika
Pişirme Süresi : 35 dakika
Kaç Kişilik: 4 Kişilik
Malzemeler
500 g kül bastı
Zeytinyağı
Deniz tuzu
Karabiber
Kekik
Sarımsak (Dövülmüş)
Kuzu Külbastı Nasıl Yapılır?
- Kekik, karabiber, tuz ve sarımsağı 1’er çay kaşığı olacak şekilde etlerinin üstüne gezdirdikten sonra zeytinyağı ekleyin.
- Marinasyonun ete işlemesi için 1 saat dinlendirin.
- Kuzu külbastıların her iki tarafını yüksek ateşte 5’er dakika pişirerek mühürleyin.
- Finalde istenilen miktarda tuz ilave ederek servis edin.
Püf noktası:
- Kuzu eti çok çabuk pişeceği için çok pişirmemeniz etin sertleşmesini önleyecektir.
- Tarife başlamadan önce etleri marine sosunda 2 saat bekletmek, lokum gibi olmalarını sağlayacaktır.
- Marine sosunun tüm ete bulanması için, masaj hareketleri ile sosu yedirin.
- Tarife başlamadan önce etleri yıkamayın. Etleri yıkamak kuzunun içindeki suyun gitmesine ve kuru olmasına neden olur.
- Etin lezzetini koruyabilmek için, mühürleme işlemi uygulayın.
SEBZELİ BULGUR PİLAVI
Hazırlanma Süresi : 20 dakika
Pişirme Süresi : 25 dakika
Kaç Kişilik: 6 Kişilik
Malzemeler
2 su bardağı pilavlık bulgur
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 soğan
3 sivri biber
3 kırmızı biber
2 patlıcan
1 yemek kaşığı salça
2 domates
Tuz
Karabiber
2.5 su bardağı sıcak su
Üzeri için Kuru nane
Sebzeli Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?
- Sebzeleri küp doğrayıp kızgın yağda kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında kavurun.
- Salçayı ilave edin. Bulguru da ekleyerek kavurmaya devam edin. Son olarak baharatları ilave edin.
- Sıcak suyu da ekleyerek kısık ateşte pişirin. Suyunu çekmeye yakın sebzeleri ilave edin.
- Servis tabağına alıp, üzerine kuru nane serperek sıcak servis yapın.
KUZU GÜVEÇ
Hazırlanma Süresi : 40 dakika
Pişirme Süresi : 55 dakika
Kaç Kişilik: 4 Kişilik
Malzemeler
400 gr kuşbaşı kuzu eti
1 soğan
3 domates
2 sivri biber
1 sarı dolmalık biber
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı su
Kuzu Güveç Nasıl Yapılır?
- Soğanın kabuklarını soyup küp doğrayın. Domatesleri ve sarı biberi de küp şeklinde doğrayın.
- Sarımsakların kabuklarını soyun.
- Eti yıkayıp suyunu süzdürün.
- Üzerine kekik serperek beklemeye alın.
- Güvecin içini zeytinyağı ile iyice yağlayın.
- Etleri güvecin tabanına yayın. Üzerine soğan, sarımsak ve sarı biberleri yerleştirin.
- En üste domatesleri ve sivri biberleri yerleştirin.
- Üzerlerine tuz, karabiber ve kekik serpin. Son olarak 1 su bardağı su ilave edin.
- Güvecin üzerini alüminyum folyo ile kapatıp ağır ateşte 40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
DALYAN KÖFTE
Hazırlanma Süresi : 20 dakika
Pişirme Süresi : 45 dakika
Kaç Kişilik: 6 Kişilik
Malzemeler
750 gr dana kıyması
750 gr koyun kıyması
2 dilim bayat ekmek içi
2 soğan
4 yumurta
3 havuç
1 demet maydanoz
1 çay kaşığı kimyon
Tuz
Karabiber
Domatesli sos için;
30 gr margarin
Yarım su bardağı un
2 çorba kaşığı domates püresi
5 su baradağı et suyu
Dalyan Köfte Nasıl Yapılır?
- Ekmek içini ıslatıp elinizle ufalayın. Maydanozu temizleyip kıyın. Soğanların kabuklarını soyup rendeleyin.
- Havuçları temizleyip diri kıvamda haşlayın. Yumurtaların ikisini katı kıvamda haşlayın.
- Kıymaları bir kaba alıp yoğurun. Ekmek içi, maydanoz, soğan, kimyon, 2 yumurta, tuz ve karabiberi ilave edip yoğurmaya devam edin.
- Köfteli harcını düz bir zemin üzerine alıp dikdörtgen şeklinde açın. Ortasına yumurta ve havucu yerleştirin.
- Rulo şekline getirin. Fırın kabına yerleştirip önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 35-40 dakika pişirin. Köftenin pişen suyunu bir kaba ayırın.
- Domatesli sos için, margarini bir tavaya alıp ısıtın. Unu ilave edin. Köftenin suyundan azar azar ilave edip unu kavurmaya devam edin.
- Domates püresini ekleyip bir taşım kaynatın. Et suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
- Sosu ocaktan alın. Köfteyi servis tabağına alıp dilimleyin. Sosu üzerine gezdirip servis yapın.
HASANPAŞA KÖFTESİ
Hazırlanma Süresi : 30 dakika
Pişirme Süresi : 40 dakika
Kaç Kişilik: 4 Kişilik
Malzemeler
500 gr kıyma
3 dilim bayat ekmek içi
1 soğan
1 yumurta
4 çorba kaşığı domates suyu
1 kahve fincanı su
Tuz
karabiber
kimyon
2 domates
Patates püresi için;
2 patates
10 gr tereyağı
2 çorba kaşığı süt
Tuz
2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Hasanpaşa Köftesi Nasıl Yapılır?
- Püre için patateslerin kabuklarını soyup yıkayın. Dilimleyip tencereye alın.
- Üzerini kapatacak kadar su ilave edin. Haşlayıp süzün.
- Ezip tereyağı, süt, rendelenmiş kaşar peyniri ve tuz ilave ederek pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın.
- Sıkma torbasına aktarıp köftelerin üzeri için bir kenarda bekletin.
- Köfte için, ekmek içlerini ıslatıp ufalayın. Soğanı soyup rendeleyin ve suyunu süzün.
- Derin bir kapta kıyma, rendelenip suyu sıkılmış soğan, 1 yumurta, ufalanmış ekmek içleri, tuz ve baharatı karıştırarak yoğurun.
- Kıymadan küçük cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde yassı köfteler elde edin.
- Her köftenin içini patates püresi yerleşecek şekilde çukurlaştırın.
- Yağlanmış fırın tepsisine köfteleri yan yana dizin. 160 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar yaklaşık yarım saat pişirin.
- Fırından alıp (fırını sıcak tutun) üzerlerine patates püresinden sıkma torbası yardımıyla çukurların içini dolduracak şekilde sıkın.
- Köftelerin altına kalınca dilimlenmiş domatesler, üzerlerine de domates püresini gezdirerek dökün. Tekrar fırına verip 10 dakika daha pişirin.
- Fırından alıp sıcak servis yapın. Dilerseniz, pratik bir şekilde hazırlanan klasik köfte tarifini de deneyebilirsiniz.