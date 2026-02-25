Sahurda 'hurma ve süt' gerçekten uzun süre tok tutuyor mu?

Ramazan ayıyla beraber sofralarımıza bazı klasikler geri döner. Son günlerde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan bir sahur önerisi var: hurma ve süt. Peki bu ikili gerçekten uzun saatler açlık için yeterli mi, yoksa sadece bir gelenek mi?

Önce besinlerin içeriğine bakalım. Hurma; doğal şekerler (glikoz ve früktoz), lif ve potasyum içerir. Hızlı enerji sağlar. Kan şekerini nispeten yükseltir; lif içeriği sayesinde düşüş biraz dengelenir. Ancak karbonhidratı yüksek bir besindir. Süt ise protein (özellikle yavaş sindirilen kazein), laktoz ve bir miktar da yağ içerir. Kazein proteini mideyi daha geç terk ettiği için tokluk süresini uzatabilir.

Diyetisyen Gülçin Işık

HURMA-SÜT BİRLİKTE TÜKETİLDİĞİNDE NE OLUR?

Hurma hızlı enerji vermiş olur, süt bu enerjinin daha dengeli kullanılmasına yardımcı olur. Yani evet, bu kombinasyon tek başına hurma yemekten daha avantajlıdır. Ancak burada önemli olan soru şudur: Bu kombinasyon uzun süre tok tutar mı?

Cevap kişiye göre değişir. Protein yetersiz kalabilir, lif az miktarda olacaktır, sağlıklı yağ dengesi düşük kalabilir. Özellikle sahurda daha doyurucu kahvaltı tercih eden bireylerde, fazla kilosu olanlarda, şeker hastası olup kan şekeri dalgalanması yaşayan kişilerde erken acıkmaya neden olabilir. Ancak sahuru hafif yapmak isteyen, sağlıklı ve küçük porsiyon tercih eden kişiler için uygun olabilir.

DAHA UZUN TOKLUK İÇİN NASIL GÜÇLENDİRİLEBİLİR?

Bu kombinasyona 1 haşlanmış yumurta, 1 avuç içi kadar karışık çiğ kuruyemiş ve 1 dilim esmer ekmek eklenirse tokluk süresi belirgin şekilde artar. Ramazan’da mesele sadece enerji almak değildir; kan şekerini dengede tutmak, kas kaybını önlemek, zihin açıklığı sağlamak ve daha enerjik hissedebilmektir.

Kimler için daha uygun olabilir?

Hurma + süt ikilisi;

· İştahsız bireyler,

· Hafif kilo problemi olanlar,

· Sahurda ağır yemekler yiyemeyenler için idealdir.

Bu sayede hafif sahur yaparak, varsa fazla kilolardan uzaklaşmaya da destek olabilir.

Kimler için uygun olmayabilir?

· İnsülin direnci/diyabeti olanlar,

· Kilo fazlası yüksek olanlar,

· Sabah erken saatlerde acıkanlar için uygun olmayabilir.

Süt alerjisi olan bireylerde de dikkatli olunmalıdır. Laktozsuz süt, keçi sütü, manda sütü veya koyun sütü gibi sütleri normalde tüketiyorsanız tüketebilirsiniz. Ancak alerjik reaksiyon nedeniyle hayvansal kaynaklı sütü tercih edemeyen ve bitkisel süt kullanmak zorunda kalan kişiler, daha az protein alacaklarını bilmelidir. Hindistan cevizi sütü veya yulaf sütü gibi seçeneklerde hurma + süt ikilisinde protein yetersiz kalacaktır.

Bir diğer önemli konu ise kabızlıktır. Ramazan’da hareketsizlik, yetersiz su tüketimi ve yetersiz lif alımı kabızlık riskini artırır. Süt bazı bireylerde kabızlığı tetikleyebilir. Dolayısıyla kabızlık sorunu yaşayan kişilerde sahurda süt + hurma iyi gelmeyebilir.

Kısaca bakıldığında, kişiye ve duruma göre değişiyor diyebiliriz. Sahurda önemli olan trendleri takip etmek değil, metabolizmanızın gerçekten neye ihtiyacı olduğunu bilmektir. Uzun süre tokluk tek bir besinle değil; doğru planlanmış bir dengeyle sağlanır.