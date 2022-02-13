Sevgililer Günü menüsü: Sevgililer Günü için 9 yemek önerisi
Kalbe giden yol mideden geçer... O zaman 14 Şubat Sevgililer Gününde sevgilinize romantik sofra sunumları hazırlayabilir, gecenize hem lezzetli hem de romantik bir hava katabilirsiniz. Sizler için hem etli hem vejeteryan hem de tavuklu menü seçenekleri hazırladık. İşte Sevgililer Günü menü önerileri
Sevgililer Gününe özel hem etli hem tavuklu hem de vejeteryan çeşitleriyle romantik sofralarınıza lezzet dokunuşu yapacak çeşitli menü hazırladık. Bu Sevgililer Gününde romantik sofralar hazırlayabilir farklı yemeklerle damak zevkinizi güçlendirebilirsiniz. Sevgililer Günü menü önerileri:
Vejeteryan Menü
Bruschetta
Başlangıç olarak hazırlayacağınız bruschettalar Italyan mutfağına özgü olarak farklı bir başlangıç sunumu sergileyecektir.
İstiridye mantarlı makarna
Ana yemek olarak servis edeceğiniz istiridye mantarlı makarna tarifi Italya havasını koruyacak mantarın ve makarnanın o enfes lezzetine doyacaksınız.
Italyan usulü Tiramisu
Madem Italya'ya doğru yol aldık o zaman Italyan usulü Tiramisu tarifi sofranızın olmazsa olmazı! Peki tatlı yiyip tatlı konuşacağınız Tiramisu tarifi nasıl yapılır?
Etli Menü
Narlı kış salatası
Kış mevsiminin olmazsa olmazı nar salata olarak da mükemmel bir lezzet katıyor. O zaman narlı kış salatası tarifine bakalım ardından da nar ayıklama videomuza...