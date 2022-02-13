Sevgililer Günü menüsü: Sevgililer Günü için 9 yemek önerisi

Sevgililer Gününe özel hem etli hem tavuklu hem de vejeteryan çeşitleriyle romantik sofralarınıza lezzet dokunuşu yapacak çeşitli menü hazırladık. Bu Sevgililer Gününde romantik sofralar hazırlayabilir farklı yemeklerle damak zevkinizi güçlendirebilirsiniz. Sevgililer Günü menü önerileri:

Vejeteryan Menü

Bruschetta

Başlangıç olarak hazırlayacağınız bruschettalar Italyan mutfağına özgü olarak farklı bir başlangıç sunumu sergileyecektir.

İtalyan usulü Bruschetta tarifi