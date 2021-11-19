Suçluluk dozu düşük, 7 hatifi ve kolay tatlı tarifi
Bazı zamanlarda, tatlı tercihlerimizde daha hafif olanları seçmek isteriz. Bir tatlının tamamen şekersiz olması doğası gereği elbette mümkün değil. Gene de doğal şekerli, az şekerli ya da farklı şeker alternatifleriyle bu 7 harika tarif çok lezzetli!
Pirinç Pudingi
Malzemeler
100 gr pirinç
50 gr esmer ya da Hindistan cevizi şekeri
700ml yarım yağlı ya da Hindistan cevizi sütü
Bir tutam hindistan cevizi rendesi veya limon kabuğu rendesi
1 şerit limon kabuğu rendesi
Aşama 1
Fırını 150 derecede ısıtın. Pirinci yıkayıp süzün. 850 ml'lik bir fırın kabına sıvı yağ sürün, ardından pirinci ve şekeri ekleyin ve sütü karıştırın. Küçük Hindistan cevizi serpin ve üzerine limon kabuğu rendeleyin.
Aşama 2
2 saat veya çalkalandığında muhallebi kıvamında çok hafif sallanıncaya kadar pişirin.
Elma Tatlısı
Malzemeler
5 tane soyulmuş ve doğranmış elma
¼ çay kaşığı öğütülmüş tarçın
50 gr kuru üzüm
150 gr yağsız süzme yoğurt, servis için
4 çay kaşığı akçaağaç şurubu ya da bal (isteğe bağlı)
Aşama 1
Elmaları tarçın, kuru üzüm ve 2 yemek kaşığı su ile bir tencereye koyun. Biraz kaynatın, üzerini örtün ve elmalar sertleşinceye kadar 10-15 dakika pişirin.
Aşama 2
Pişmiş elmaları kâselere koyun ve isterseniz bir parça yoğurt ve biraz akçaağaç şurubu ya da bal ile servis yapın. Üç güne kadar hava geçirmez bir kapta soğutulmuş olarak saklayabilirsiniz.
Muzlu Kapkek
Malzemeler
2 büyük muz (yaklaşık 225 gr), olgunlaşmış ve soyulmuş
50ml sıvı yağı
65 gr Hindistan cevizi şekeri
150 gr tam buğday ya da karabuğday unu
2 çay kaşığı kabartma tozu
2 çay kaşığı tarçın
50 gr kuru meyve ve kuruyemiş karışımı
2 yemek kaşığı yulaf
2 yemek kaşığı karışık chia ve keten tohumu
Aşama 1
Fırını 180 derecede ısıtın. Muzları orta boy bir kapta çatal ile ezin, sonra yağ ve şekeri birleştirene kadar karıştırın.
Aşama 2
Un, kabartma tozu, tarçın ve kuru meyve ve tohum karışımını ekleyin. İyice karıştırın.
Aşama 3
Bir kap kek tepsisine 10-12 kek kağıt koyun, karışımla doldurun. Yulaf ve karışık tohumları serpin.
Aşama 4
25 dakika veya kekin ortasına yerleştirilen kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Bir tel raf üzerinde soğumaya bırakın.
Glutensiz Browni
Malzemeler
150 gr Hindistan cevizi yağı
250 gr bitter çikolata, kabaca doğranmış
4 büyük yumurta
200 gr Hindistan cevizi şekeri
½ çay kaşığı vanilya özü
100 gr glütensiz sade un, elenmiş
60 gr kakao tozu
½ çay kaşığı ince deniz tuzu
150 gr sütlü çikolata, kabaca parçalar halinde kesilmiş
Aşama 1
Fırını 180 derecede ısıtın, yapışmaz bir kek kalıbını yağlayın.
Aşama 2
Küçük bir tencereyi üçte biri suyla doldurun, kaynatın ve üstüne tam oturacak şekilde ısıya dayanıklı bir kase koyun. Bir parça yağı ve çikolatayı ekleyin ve ara sıra karıştırarak kısık ateşte yavaşça eritin.. Ateşten alın ve biraz soğumaya bırakın.
Aşama 3
Elektrikli çırpma teli kullanarak 8-10 dakika veya iz bırakacak kadar kalın olana kadar yumurtaları ve Hindistan cevizi şekerini çırpın. Soğutulmuş ve ü eritilmiş çikolataya vanilyayı, ardından un, kakao ve bir parça tuzu nazikçe katın. Son olarak, çikolata parçalarını ekleyin. Kek hamurunu kalıba dökün, fırının ortasına koyun ve 30-35 dakika pişirin.
Aşama 4
12 kare kesmeden önce biraz soğumaya bırakın.