Sütsüz İrmik Helvası Nasıl Yapılır?
İrmik helvası seviyorsanız bir de sütsüz irmik helvası tarifimize göz atın. Süt tercih etmiyorsanız sütsüz irmik helvasına bayılacaksınız. Peki, sütsüz irmik helvası tarifi nasıl yapılır? Gizem Güzey tarafından reçetelenen sütsüz irmik helvası tarifimize yakından bakalım...
Lezziz tadıyla ister 5 çayına ister yemek sonrası servis edebileceğiniz sütsüz irmik helvası herkesin seveceği tatlı olacaktır. İrmik helvasını pek çok şekilde deneyebilirsiniz. Sütlü, sütsüz veya dondurmalı nasıl isterseniz... Bu tarifimizde sizlere Gizem Güzey tarafından hazırlanan sütsüz irmik helvası nasıl yapılır sorusunu yanıtlayacağız:
Sütsüz İrmik Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 2 su bardağı irmik
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- 1 paket vanilya
Sütsüz İrmik Helvası Tarifi Yapım Aşamaları
- Bir karıştırma kabında suyu ve şekeri, şeker eriyene kadar karıştırın. Karışımın içerisine vanilyayı ekleyin ve tekrar karıştırın.
- Derin bir tencereye sıvı yağı alın ve üzerine irmiği ekleyin.
- Orta ateşte irmikler renk alana kadar karıştırmaya devam edin. Yaklaşık 15 dakika kadar kavurun.
- İrmikler istenilen renk olduğunda, hazırladığınız şerbeti üzerine dökün ve karıştırmaya devam edin. İrmik tüm şerbeti çekene kadar karıştırmaya devam edin. Demlemeye bırakın.
- Demlenen helvayı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.