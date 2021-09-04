Sütsüz İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

Lezziz tadıyla ister 5 çayına ister yemek sonrası servis edebileceğiniz sütsüz irmik helvası herkesin seveceği tatlı olacaktır. İrmik helvasını pek çok şekilde deneyebilirsiniz. Sütlü, sütsüz veya dondurmalı nasıl isterseniz... Bu tarifimizde sizlere Gizem Güzey tarafından hazırlanan sütsüz irmik helvası nasıl yapılır sorusunu yanıtlayacağız:

Sütsüz İrmik Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

2 su bardağı irmik

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1 paket vanilya

Sütsüz İrmik Helvası Tarifi Yapım Aşamaları