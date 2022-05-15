Tadına doyamadığımız tüm Starbucks tariflerini bir araya topladık! İşte şef onaylı tarifler!

1. Starbucks Espresso tarifi
Evde espresso yapmanın en kolay yolu moka pot kullanmaktır. Moka pot yardımı ile espresso hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
Su
Öğütülmüş filtre kahve
Yapılışı:
-Moka potun su haznesi kısmında vida yeri vardır o vida hizasına kadar su koyun.
-Kahve haznesine sıkıştırmadan kahveyi yerleştirin.
- Moka potu birleştirdikten sonra kısık ateşe alarak pişirmeye başlayın.
- Sonucunda çıkan ürün espressodur. Klasik bir espresso 30 ml’dir.
2. Starbucks Mocha tarifi
Malzemeler
30 ml espresso (bir shot )
180 ml süt
10 gr bitter çikolata
1 tatlı kaşığı şeker
Yapılışı:
Sütü bir cezve içerisinde karıştırarak ısıtın. Isınan sıcak süt içerisine şekeri ilave ederek karıştırın.
Çikolatayı benmari usulü eritin, isterseniz sıcak süt içerisine de karıştırabilirsiniz.
Kupanıza öncelikle çikolatayı koyun, üzerine espresso ve sütü ekledikten sonra servis edebilirsiniz.
Not: Çikolata ve şeker miktarını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Şeker ya da çikolata eklemesi yapabilirsiniz.
3. Starbucks Flat White tarifi
Malzemeler
60 ml espresso (iki shot)
150 ml süt
Yapılışı:
Sütü, süt köpürtücüde ısıtarak köpürtün. Eğer yoksa cezve de sütü çırparak ısıtabilirsiniz.
Espressoyu, espresso makinası ya da moka pot ile yapın.
Bardağa espressoyu, ardından sıcak köpürtülmüş sütü ilave ederek servis edin.
4. Starbucks Buzlu Latte tarifi
Malzemeler
30 ml espresso (bir shot)
180 ml süt
Buz küpleri
Yapılışı:
Espressoyu moka potta ya da espresso makinasında hazırlayın.
Uzunca bir bardağa buz küplerini koyun.
Önce sütü ilave edin. Üzerine hazırladığınız espressoyu koyarak servis ediniz.
Not: dilerseniz tatlandırıcı, şeker ya da aroma verici kullanabilirsiniz.