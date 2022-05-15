Tadına doyamadığımız tüm Starbucks tariflerini bir araya topladık! İşte şef onaylı tarifler!

2. Starbucks Mocha tarifi

Malzemeler

30 ml espresso (bir shot )

180 ml süt

10 gr bitter çikolata

1 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı:

Sütü bir cezve içerisinde karıştırarak ısıtın. Isınan sıcak süt içerisine şekeri ilave ederek karıştırın.

Çikolatayı benmari usulü eritin, isterseniz sıcak süt içerisine de karıştırabilirsiniz.

Kupanıza öncelikle çikolatayı koyun, üzerine espresso ve sütü ekledikten sonra servis edebilirsiniz.

Not: Çikolata ve şeker miktarını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Şeker ya da çikolata eklemesi yapabilirsiniz.