Acukalı ve cevizli kurabiye tarifi

Malzemeler:

250 g tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

1 yumurta akı

4.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Tuz

1 yemek kaşığı acuka

Üzeri için

1 yumurta sarısı

İnce çekilmiş ceviz

Labne peynir

Dereotu



Hazırlanışı:

Eritip soğuttuğunuz tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Zeytinyağı, su ve yumurta akını ilave edip çırpın. Un, kabartma tozu ve bir tutam kadar tuzu ilave edip pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Son olarak acukayı ilave edin ve tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar tekrar yoğurun. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alın. Elinizle bastırarak yayın ve şekilli bir kalıpla parçalar kesin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve ceviz serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine labne peynir sürün. Dereotuyla süsleyerek servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.