Müsli lezzetini sevenler için ahududulu müsli tarifi
Malzemeler:
175 g yoğurt
70 g yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı keten tohumu
150 g ahududu (dondurulmuş ya da taze)
1 büyük muz
Hazırlanışı:
Yulaf ezmesini bir kaba alın, içine keten tohumunu, ahududunun dörtte üçünü ve muzu ekleyin. Karıştırıp ezin. Ağzını kapatıp buzdolabında bir süre dinlendirin. Daha sonra malzemeyi iki bardağa bölüştürerek bir kat yoğurt, bir kat ahududulu karışımdan koyun. Üzerine artan ahududuları da ekleyerek servise hazır hale getirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.