Müsli lezzetini sevenler için ahududulu müsli tarifi

Malzemeler:

175 g yoğurt

70 g yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı keten tohumu

150 g ahududu (dondurulmuş ya da taze)

1 büyük muz



Hazırlanışı:

Yulaf ezmesini bir kaba alın, içine keten tohumunu, ahududunun dörtte üçünü ve muzu ekleyin. Karıştırıp ezin. Ağzını kapatıp buzdolabında bir süre dinlendirin. Daha sonra malzemeyi iki bardağa bölüştürerek bir kat yoğurt, bir kat ahududulu karışımdan koyun. Üzerine artan ahududuları da ekleyerek servise hazır hale getirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.