Ahududulu sorbe

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Buz gibi tatlı keyfi!

- kişilik -

Malzemeler

550 gr. ahududu

1/2 su bardağı su

150 gr. şeker

2 tatlı kaşığı mısır nişastası

2 tatlı taze limon suyu

Likör ya da zencefil birası



Hazırlanışı

Suyu ve ahududuları mutfak robotundan geçirin ve püre haline getirin. Elekten geçirerek çekirdeklerini ayıklayın. Tekrar mutfak robotuna alın, mısır nişastasını, limon suyunu ekleyin, şeker eriyinceye kadar karıştırın. Dondurma makineniz varsa kullanım talimatına göre dondurun. Hala yumuşaksa derin dondurucuda bir süre bekletin. Buzdolabınızın dondurucu kısmında da sorbenizi yapabilirsiniz. Malzemeyi dondurucuya dayanıklı bir kaba alın. Bir saat kadar dondurun. Buzluktan çıkarıp, kabın kenarlarında oluşmaya başlamış buzları kaşıkla karıştırın. Tekrar dondurucuya koyup 30 dakikada bir tamamen kristalleşene kadar karıştırın. Likör ya da zencefil birasıyla birlikte servis edin.