Akça armut tarifi

Malzemeler:

• 8 adet akça armut

• 300 ml yeşil elma suyu

• 1 tatlı kaşığı pekmez

• Taze nane



Hazırlanışı:

Armutları sapları kalacak şekilde soyun, altlarını hafif keserek düz durmalarını sağlayın. Ufak bir tencereye armutları ve yeşil elma suyunu koyun. Kısık, orta ateşte armutlar yumuşayana kadar 15 dakika civarı pişirin. Armutlar yeterince yumuşayınca pekmez ilave edin. Bir dakika sonra armutları tencereden alın. Pekmezli armut suyunu kısık ateşte ağdalı sos kıvamına gelene kadar çektirin. Armutlara taze nane yaprakları ilave edin, çektirilmiş sos gezdirerek servis edin.



Şefin önerisi

Akça armutların yanında vanilyalı dondurma servis edilebilir.