Ananas flambe tarifi

Malzemeler:

1 ananas

2 yemek kaşığı tereyağı

1/4 su bardağı esmer şeker

4 yemek kaşığı portakal suyu

2 yemek kaşığı likör

1 yemek kaşığı kavrulmuş badem



Hazırlanışı:

Ananasın alt ve üst kısımlarını kesin. Kenarlarını ve kabuklarını soyun. İnce dilimleyip elma soyacağı veya bıçakla dilimlerin ortasını çıkarın. Tereyağı ile şekeri tavada eritin. Portakal suyunu ilave edip ısınana kadar pişirin. Ananas dilimlerinden tavanın aldığı kadarını ilave edip her iki taraflarını 1-2 dakika pişirin. Dilimler esmerleşince tavadan alın. Ananas dilimlerinin tamamını tavaya alın. Kısık ateşte hafifçe ısıtıp, üzerlerine likör dökün. Alevler sönünce tavadan alıp, kavrulmuş badem ile süsleyerek bekletmeden servis yapın.