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Ananaslı chia pudingi

Bu yazın favori tatlısı ananaslı chia pudingi tarifi

Malzemeler:
12 yemek kaşığı chia tohumu
3.5 su bardağı süt
4 dilim ananas
1 tatlı kaşığı vanilya
4 adet yulaflı bisküvi
1/2 su bardağı ince çekilmiş fındık içi

Hazırlanışı:
Chia tohumlarını kapaklı ve geniş bir kaseye alın. Üzerine süt ve vanilyayı ekleyip karıştırıp buzdolabına kaldırın. Ara sıra karıştırdığınız sütlü chia tohumlarını soğuması ve jel formunu alması için ortalama 3-4 saat aralığında buzdolabında bekletin. Dilimlenmiş ananasları küp küp doğrayın. Yulaflı bisküvileri ezip ince çekilmiş fındık içiyle karıştırın. Servis kaselerine bisküvili karışımı paylaştırın. Üzerlerini buzdolabında beklettiğiniz chia pudingi ile örtün. Ananas küplerini de ekleyerek bekletmeden soğuk olarak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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