Antep fısıtığı ve çikolata parçacıklı cookie tarifi

Malzemeler:

100 gr yumuşatılmış tereyağı

1 çay bardağı şeker

2 yumurta

3 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı vanilin

2 çay kaşığı tuz

2 çay bardağı doğranmış bitter çikolata

1 çay bardağı doğranmış Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekerleri el mikseri ile beyazlaşana kadar çırpın. Yumurtaları birer birer yedirin. Kalan malzemeleri de ekleyin. Hamuru buzdolabında 15 dakika dinlendirdikten sonra ceviz boyunda top yapıp, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde 170 derecede 10-12 dakika pişirin.