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Antep fıstıklı kadayıf tatlısı

 - kişilik   -
Malzemeler
400 gr tel kadayıf
100 gr tereyağı
250 gr bütün Antep fıstığı
Şurubu için
300 ml su
300 gr toz şeker

Hazırlanışı
Tereyağını eritin. çukur bir kaba alıp kadayıfı ekleyin. Tereyağını kadayıfa iyice karıştırın. Yağlanmış yuvarlak bir kalıba elinizle bastırarak yayın. Antep fıstıklarını kadayıfın üzerine boşluk kalmayacak şekilde yayın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Şurup için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Sıcak şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirerek dökün. Yarım saat bekletin. Dilimleyip servis yapın.

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