Antep fıstıklı kadayıf tatlısı

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- kişilik -

Malzemeler

400 gr tel kadayıf

100 gr tereyağı

250 gr bütün Antep fıstığı

Şurubu için

300 ml su

300 gr toz şeker



Hazırlanışı

Tereyağ ını eritin. çukur bir kaba alıp kadayıfı ekleyin. Tereyağ ını kadayıfa iyice karış tırın. Ya ğlanmış yuvarlak bir kalıba elinizle bastırarak yayın. Antep fıstıklarını kadayıfın üzerine boş luk kalmayacak şekilde yayın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika piş irin. Şurup için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Sıcak ş erbeti sıcak tatlının üzerine gezdirerek dökün. Yarım saat bekletin. Dilimleyip servis yapın.

