Antep fıstıklı kadayıf tatlısı
- kişilik
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Malzemeler
400 gr tel kadayıf
100 gr tereyağı
250 gr bütün Antep fıstığı
Şurubu için
300 ml su
300 gr toz şeker
Hazırlanışı
Tereyağ�ını eritin. çukur bir kaba alıp kadayıfı ekleyin. Tereyağ�ını kadayıfa iyice karış�tırın. Ya�ğlanmış �yuvarlak bir kalıba elinizle bastırarak yayın. Antep fıstıklarını kadayıfın üzerine boş�luk kalmayacak �şekilde yayın. önceden ısıtılmış �180 derece fırında 35 dakika piş�irin.� Şurup için su ve �şekeri tencereye alıp kaynatın. Sıcak ş�erbeti sıcak tatlının üzerine gezdirerek dökün. Yarım saat bekletin. Dilimleyip servis yapın.