Antep fıstıklı kurabiye tarifi

Malzemeler:

150 gr yumuşatılmış margarin

1 su bardağı pudra şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı toz Antep fıstığı

2.5 su bardağı un



Hazırlanışı:

Margarin, pudra şeker, vanilya ve yumurta sarısını geniş bir kasede iyice karıştırın. Toz fıstığı ilave edin. Un ve kabartma tozunu azar azar eleyerek ekleyin ve yoğurun. Gerekirse un ilavesi yapın. Hamurdan küçük parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarı fırında pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.