Antep fıstıklı ve kaymaklı güllaç tarifi

Malzemeler:

1 kg süt

8 yaprak güllaç

350 g toz şeker

200 g file Antep fıstığı

Antepfıstığı tozu

1 rulo kaymak

Üzeri için

Çilek

File Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Sütü geniş bir tencereye alıp kaynatın. Şekeri ilave edip şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Sütü yayvan bir kaba alın. Güllaç yapraklarını süte batırarak yumuşatın. Yarısını servis kaselerinin tabanlarına paylaştırın. Üzerine küçük parçalara böldüğünüz kaymak ve file Antep fıstığı serpin. Kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde süte batırarak yumuşatın ve fıstıkların üzerine paylaştırın. Kalan sütü üzerine gezdirip buzdolabında en az 5 saat dinlendirin. Kaseleri ters çevirip üzerlerini dilimlenmiş çilek ve iri kırılmış Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.