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Apple crumble

Herkesin en sevdiği hızlı ve kolay tatlı apple crumble tarifi

Malzemeler:
Hamuru için
1 su bardağı un
1 çay bardağı şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 avuç ceviz
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı kabartma tozu
İç harcı için
3 orta boy kırmızı elma (Rendelenmiş)
1 avuç ceviz
1 çay bardağı elma suyu
1 tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı:
Hamur malzemelerinin hepsini bir karıştırma kabına koyup yoğurun. Hamurun yarısını çemberin içine koyup, 170 derecedeki fırında 10 dakika pişirin. İç harcının bütün malzemelerini tencerede pişirip soğuduktan sonra, pişen hamurun üzerine koyun. Üzerine kalan hamuru yayın. 170 derecedeki fırında 15 dakika daha pişirip dondurma ile servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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