Armut tatlısı tarifi

Malzemeler:

6 armut

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı su

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için

2 yemek kaşığı file badem

Nane yaprağı



Hazırlanışı:

Armutların kabuklarını soyun. 2 su bardağı suyu kaynatın. Armutları bu suda 10 dakika haşlayın. Armutları kevgir ile süzüp suyunu ayırın. Bir tencerede toz şeker ve 2 kaşık suyu kısık ateşte, şeker eriyip karamel rengini alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ayırdığınız armut suyunu ilave edip hızlıca karıştırarak kaynatın. Tarçını ilave edin. Armutları ekleyip ara ara çevirerek kapağı açık olarak suyu azalıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Ilınınca servis tabağına alın. Üzerine file badem serpip, nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

