Ayranlı Panna Cotta ve Yaban mersinli sos tarifi

Ayranlı Panna Cotta

Malzemeler:

1.5 su bardağı krema

2 tatlı kaşığı toz jelatin

1/3 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı ayran

Tuz

1 tatlı kaşığı vanilya esansı



Hazırlanışı:

Krema, toz jelatin, toz şeker, ayran ve bir tutam kadar tuzu bir sos tenceresine alın. Toz şeker ve jelatin tamamen eriyinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin. Vanilya esansını ilave edip 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın. Oda sıcaklığına geldikten sonra servis kaselerine paylaştırın. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Servis tabaklarına ters çevirin. Dilediğiniz sosu üzerine gezdirip servis yapın.







Yaban mersinli sos

Malzemeler:

2.5 su bardağı yaban mersini

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

¼ su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı vanilya esansı



Hazırlanışı:

Yaban mersini, toz şeker, rendelenmiş limon kabuğu ve suyu bir sos tenceresine alın. Su kaynayıp yaban mersinleri yumuşayıncaya kadar yüksek ateşte pişirin. Limon suyu, mısır nişastası ve vanilya esansını bir kasede karıştırıp böğürtlenlere ilave ederek kısık ateşte 6-7 dakika daha pişirin. Panna Cotta’nızın yanında servis yapın.

