Ayva jölesi

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6-7 adet 350 ml kavanoz kişilik 1 saat

Malzemeler

• 2 kg ayva, doğranmış ve çekirdekli

• 2 limonun suyu

• 3 yıldız anason

• 2 kg şeker



Hazırlanışı

Doğranmış ayvaları 1.5 litre su eklediğiniz tencereye alın. Limon suyu ve yıldız anason ekleyip ara ara karıştırarak yaklaşık 45 dakika yumuşayana kadar kaynatın. Büyükçe bir tencereye tülbent ya da tel süzgeç geçirip karışımı üzerine dökün. Bir gece bu şekilde bırakın. Ertesi gün süzgeçten geçen sıvıyı ölçün ve aynı miktarda şeker ekleyerek tencereye alın. Karıştırarak kaynatın. Soğuk bir tabağa koyarak jölenin hazır olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ateşten aldıktan sonra jölenizi hazırlamış olduğunuz kavanozlara doldurun, sıkıca kapatın ve soğumaya bırakın. Jöle, en az altı ay tazeliğini koruyor.

