Ayva tatlısı tarifi

Malzemeler

3 ayva

1 limonun suyu

3 kibrit kutusu büyüklüğünde lohusa şekeri

1.5 su bardağı su

7-8 karanfil

2 çubuk tarçın

Ayva çekirdeği

Üzeri için

Kaymak

Ceviz

Hazırlanışı:

Ayvaları soyun ve ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartıp ayırın. Soyduğunuz ayvaları kararmamaları için limon suyunda bekletin. Tencereye ayvaların iç kısımları yukarıya bakacak şekilde dizin. Ayvaların içlerine küçük parçalara böldüğünüz lohusa şekeri, ayva çekirdeği, karanfil ve çubuk tarçını ekleyin. Suyunu ilave edip kısık ateşte, ayvalar yumuşayıncaya kadar 1-1.5 saat pişirin. Soğuyan ayvaları bir servis tabağına alın. üzerine kaymak ve iri kırılmış cevizle süsleyerek servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.

