Ayva tatlısı tarifi
Malzemeler:
2 ayva
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı su
4 karanfil
5 çay bardağı ince doğranmış ceviz içi
5 yemek kaşığı kaymak
Süslemek için:
Yarım su bardağı ceviz
Hazırlanışı:
Su, toz şeker ve karanfili bir tencerede kaynatın. İçine kabukları soyulmuş ve ince dilimlenmiş ayvaları ekleyin. Ayvalar pişince şerbetten çıkarıp süzülmeye bırakın. Soğuduktan sonra küp şeklinde kesin. Bardaklara parçalanmış ceviz yerleştirin. Üzerine kaymak paylaştırın. En üste ayvaları ve cevizi ilave edip soğuk servis yapın.