Ayva tatlısı tarifi

Malzemeler:

2 ayva

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

4 karanfil

5 çay bardağı ince doğranmış ceviz içi

5 yemek kaşığı kaymak

Süslemek için:

Yarım su bardağı ceviz



Hazırlanışı:

Su, toz şeker ve karanfili bir tencerede kaynatın. İçine kabukları soyulmuş ve ince dilimlenmiş ayvaları ekleyin. Ayvalar pişince şerbetten çıkarıp süzülmeye bırakın. Soğuduktan sonra küp şeklinde kesin. Bardaklara parçalanmış ceviz yerleştirin. Üzerine kaymak paylaştırın. En üste ayvaları ve cevizi ilave edip soğuk servis yapın.