Ayva tatlısı tarifi

Malzemeler:

• 5 adet ayva

• 180 gr toz şeker

• 1/5 litre su

• 100 gr aspir otu

• 1 adet çubuk tarçın

• 2 adet kakule

• 2 adet yıldız anason

• 5 adet karanfil

Muhallebi için;

• 250 gr süt

• 50 gr şeker

• 1 gr damla sakızı

• 25 gr tereyağı

• 15 gr un



Hazırlanışı:

Ayvaları kenarlarından keserek kare haline getirdikten sonra ortasını kırmadan çıkarın ve bütün malzemeleri birleştirerek kaynatılmış şerbetin içine ekleyin. Yaklaşık 25 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra ve ayvalar yumuşayınca kenara alabilirsiniz. Ayrı bir yerde muhallebi için tereyağı ve unu rengi değişmeden bir süre tencerede kavurup çırpılmış sütü üzerine ekleyin. Diğer malzemeleri de ekledikten sonra devamlı çırpın. Bu işleme, muhallebi kıvamı ince püre kıvamına gelene kadar devam etmelisiniz.



Sunum için:

Sıkma torbasına muhallebiyi dökün ve ayvanın oyulmuş kısmına doldurun. Tabağın diğer tarafına ise muhallebiyi sıkın ve spatula yardımıyla sonuna doğru çekin. Üzerine ayvayı koyun, ceviz rendesi ile süsleyebilirsiniz.