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Ayvalı pancar reçeli

Şeker pancarı tadını sevmiyorsanız kırmızı pancar reçelini mutlaka deneyin.

Malzemeler:
500 g ayva
500 g pancar
1.5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı gül suyu (Yemeklik)
1 yemek kaşığı limon suyu
3 karanfil
1 tarçın çubuğu
Bir tutam tuz

Hazırlanışı:
Pancarların ve ayvaların kabuğunu soyun. Kabuğunu soyduğunuz pancarları küpler halinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerini örtecek kadar su ilave edin. Pancarları 10 dakika haşlayın. Ayvaları da aynı şekilde doğrayın. Haşlayıp süzdüğünüz pancarlar ile küp doğradığınız ayvaları başka bir tencereye aktarın. Üzerine şeker serpin, tarçını, karanfilleri, tuzu da ekleyin. En son suyu ve gül suyunu dökün. Orta ateşte şekerin erimesini sağlayın. Sonra ateşi kısın, yarım saat pişirin. İndirmeye yakın limon suyunu ekleyin. Birkaç dakika sonra ocaktan alın. Soğuyunca kavanoza alıp buzdolabında saklayın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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