Badem sütlü topik tarifi
Malzemeler:
1 litre badem sütü
8 yemek kaşığı un
9 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
Yarım paket tereyağı
Üzeri için
1 su bardağı Hindistan cevizi
Kakao
Servis için
Dondurma
File badem
Hazırlanışı:
Badem sütü, un, toz şeker ve vanilyayı bir tencerede karıştırın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirip ocaktan alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Muhallebiyi su ile hafif ıslatılmış bir tepsiye döküp soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alıp 1 gece bekletin. Katılaşan muhallebiden parçalar kopartıp elinizle yuvarlayarak şekil verin. Bir kasede karıştırdığınız Hindistan cevizi ve kakaoya bulayın. Dondurma ve file bademle süsleyerek servis yapın.