Badem sütlü topik tarifi

Malzemeler:

1 litre badem sütü

8 yemek kaşığı un

9 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Yarım paket tereyağı

Üzeri için

1 su bardağı Hindistan cevizi

Kakao

Servis için

Dondurma

File badem



Hazırlanışı:

Badem sütü, un, toz şeker ve vanilyayı bir tencerede karıştırın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirip ocaktan alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Muhallebiyi su ile hafif ıslatılmış bir tepsiye döküp soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alıp 1 gece bekletin. Katılaşan muhallebiden parçalar kopartıp elinizle yuvarlayarak şekil verin. Bir kasede karıştırdığınız Hindistan cevizi ve kakaoya bulayın. Dondurma ve file bademle süsleyerek servis yapın.